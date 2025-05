Lötschental: de nouvelles personnes évacuées jeudi matin

Après les quelque 300 habitants de Blatten priés de quitter leur domicile le 19 mai dernier, d'autres habitants du Lötschental ont dû partir de chez eux la nuit dernière et ce matin. La mesure concerne une partie des villages de Kippel et de Wiler, et le hameau de Faffleralp

Une vue prise un jour après l'effondrement du glacier du Brich avec le village de Kippel. On devine à l'arrière-plan le village de Blatten englouti par l'écroulement. sda

Keystone-SDA ATS

Par mesure de sécurité suite à l'effondrement du glacier du Birch et la création d'un lac artificiel à Blatten, seize personnes ont été évacuées dès mercredi soir. Onze d'entre-elles habitent à Kippel et les cinq autres à Wiler, deux localités situées en aval de la zone sinistrée.

«Mercredi matin, les onze derniers résidents du hameau de Fafleralp, situé sur la commune de Blatten ont également été déplacés», confirme l'une des porte-parole de l'état-major régional de conduite du Lötschental. «Fafleralp est désormais désert.»

Le lac qui s'est formé à Blatten continue de se remplir d'heure en heure, précise l'organe cantonal de conduite (OCC) de l'Etat du Valais. «Un gros risque d’embâcle existe, qui pourrait inonder la vallée en contrebas.»

Présent dans un hélicotpère, un journaliste de Keystone-ATS a pu se rendre compte de l'ampleur des dégâts à Blatten jeudi en début d'après-midi. «On ne voit plus que certains toits de maison, de l'eau, des gravats et la boue qui ont atteint les hameaux situés en face du glacier du Birch.»