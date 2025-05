Les opposants à la nouvelle loi vaudoise sur la mendicité renoncent finalement à recourir au Tribunal fédéral (TF). S'ils considèrent toujours que cette loi ne respecte pas les droits fondamentaux des personnes parmi les plus vulnérables, ils resteront attentifs à la manière dont elle sera appliquée et déposeront de nouveaux recours si besoin.

La nouvelle loi vaudoise sur la mendicité ne sera examinée pas par le Tribunal fédéral (photo d'illustration). sda

Keystone-SDA ATS

Dans son arrêt du 3 avril dernier, la Cour constitutionnelle avait rejeté le recours de neuf plaignants contre la nouvelle mouture de la loi sur la mendicité. Les juges avaient considéré que cette dernière ne portait pas atteinte aux droits fondamentaux des mendiants, tels que la liberté personnelle, économique, d'expression ou d'opinion. Elle reste de plus autorisée dans la majorité des espaces publics, relevaient-ils.

Si les opposants avaient annoncé dans un premier temps vouloir recourir contre cette décision auprès de Mon Repos, ils disent y renoncer «après mûre réflexion», a communiqué mardi leur avocat Xavier Rübli. «Ce pas de côté permettra d’observer la manière dont la loi sera appliquée par les autorités vaudoises», poursuit-il.

Les plaignants resteront notamment attentifs au respect de l’interprétation de la Cour constitutionnelle. Leur avocat cite en exemple, une «application proportionnée et respectueuse des droits fondamentaux du critère de la proximité immédiate aux lieux où la mendicité est proscrite».

En cas d’abus et si concrètement la mendicité ne peut plus s’exercer dans les centres-villes ou seulement de façon très difficile, de nouveaux recours seront déposés, annonce Me Rübli.

Pour mémoire, la nouvelle loi, adoptée en octobre dernier par le Grand Conseil, durcit le ton face à la mendicité avec une liste allongée des lieux où elle doit être interdite. Le texte avait été attaqué par cinq mendiants (un Suisse et quatre Roumains) au motif qu'il restreignait leur droit de mendier. Quatre autres personnes se sont associées à leur recours au nom du droit de faire l'aumône, dont Luc Recordon, ancien conseiller aux Etats vaudois.

Selon le Département de la jeunesse, de l'environnement et de la sécurité contacté par Keystone-ATS, la loi pourrait entrer en vigueur avant l'été.