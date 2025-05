Il tue deux hommes, les découpe en morceaux et tente de les jeter d'un pont

Un Colombien décrit comme «performeur pornographique» est jugé depuis mardi à Londres pour avoir tué deux hommes, les avoir découpés en morceaux et transporté leurs restes dans deux valises pour tenter de s'en débarrasser depuis le pont de Bristol. L'un des meurtres avait été filmé.

Imago

Keystone-SDA ATS

En juillet 2024, des agents de police avaient découvert deux valises contenant des restes humains sur le célèbre pont de Clifton à Bristol, après avoir reçu le signalement d'un homme agissant de manière suspecte.

L'homme, un Colombien de 35 ans, avait été arrêté quelques heures plus tard et la police avait pu identifier les deux victimes, un Britannique de 71 ans et un homme de 62 ans originaire de France et naturalisé britannique. Le couple, lié par une union civile, habitait à Londres.

Certaines parties de leur corps, dont leurs têtes, avaient été découvertes dans un congélateur dans leur appartement. Inculpé de meurtre, le suspect a seulement reconnu un homicide involontaire sur la deuxième victime.

Danse et chant après les meurtres

Il peut difficilement nier l'avoir tuée étant donné que son acte a été filmé, a affirmé mercredi devant la cour criminelle de l'Old Bailey la représentante du procureur. Elle a décrit l'accusé comme un «performeur pornographique», qui entretenait des relations sexuelles tarifées avec le Français naturalisé britannique.

L'accusé connaissait aussi l'autre victime. Tous les trois s'étaient rendus en voyage en Colombie. Une photographie diffusée par des médias les montre souriants sur un bateau.

Il est soupçonné d'avoir tué les deux victimes le 8 juillet dans leur appartement du quartier de Shepherd's Bush à Londres, puis d'avoir «tenté de leur voler» de l'argent, selon l'accusation.

La première victime a été frappée derrière la tête avec un marteau et la seconde a été «poignardée à plusieurs reprises» au torse, au visage et au cou. La vidéo de son acte montre l'accusé danser et chanter dans la pièce.

Les enquêteurs ont trouvé qu'il avait fait plusieurs recherches sur Internet avant le 8 juillet, notamment sur le prix du logement qu'occupaient les deux victimes, sur l'achat d'un congélateur ou encore sur les tueurs en série de Londres, comme Jack l'Eventreur.

Après avoir utilisé les identifiants bancaires de la seconde victime, il avait aussi tenté d'accéder à ses comptes pour effectuer des transferts d'argent vers son propre compte en Colombie.