«Torturée avec des chocs électriques» Epstein: Londres lance un appel à témoins pour un trafic d'êtres humains

ATS

18.2.2026 - 16:44

La police britannique a lancé un appel à témoins mercredi sur des accusations de trafic d'êtres humains et d'agressions sexuelles sur une personne mineure dans les années 1990, mentionnée dans des dossiers liés au pédocriminel américain Jeffrey Epstein.

Un document inclus dans les dossiers Jeffrey Epstein publiés par le ministère américain de la Justice, photographié mardi 10 février 2026, montre un rapport du Metropolitan Correctional Center avec des photos d'Epstein après une tentative de suicide le 23 juillet 2019. (AP Photo/Jon Elswick)
Un document inclus dans les dossiers Jeffrey Epstein publiés par le ministère américain de la Justice, photographié mardi 10 février 2026, montre un rapport du Metropolitan Correctional Center avec des photos d'Epstein après une tentative de suicide le 23 juillet 2019. (AP Photo/Jon Elswick)
KEYSTONE

Keystone-SDA

18.02.2026, 16:44

18.02.2026, 16:55

Dans un communiqué, la police du Surrey (sud-est de l'Angleterre) a dit avoir «pris connaissance» d'un rapport expurgé du FBI, contenant des accusations de «trafic d'êtres humains et d'agressions sexuelles anciennes sur un mineur» entre 1994 et 1996, dans le village de Virginia Water.

«Réanalyse intégrale du dossier». Paris invite les victimes potentielles d'Epstein à témoigner

«Réanalyse intégrale du dossier»Paris invite les victimes potentielles d'Epstein à témoigner

Elle a appelé toute personne en possession d'informations à se manifester, disant n'avoir «trouvé aucune trace de ces accusations» dans ses archives à cause d'informations limitées. Elle n'a également fait mention d'aucun nom.

Celui du prince déchu Andrew, frère du roi Charles III, et de la compagne et complice d'Epstein, Ghislaine Maxwell, apparaissent toutefois dans ce rapport, ont rapporté les médias britanniques.

Scène de torture sous les yeux d'Andrew ?

Selon eux, ces accusations ont été portées par un témoin anonyme, qui a affirmé qu'une femme aurait été attachée sur une table et «torturée avec des chocs électriques», tandis que le prince déchu et d'autres hommes auraient regardé la scène.

Ce rapport a été rendu public en décembre lors de la publication d'une première salve de documents relatifs au pédocriminel Jeffrey Epstein par le ministère américain de la Justice, affaire qui a eu de multiples répercussions à travers le monde.

L'ex-prince Andrew, qui a été accusé d'agressions sexuelles alors qu'elle avait 17 ans par l'Américaine Virginia Giuffre – qui s'est suicidée en avril 2025 – a été déchu de ses titres royaux en octobre pour ses liens avec le financier américain. Il a toujours nié toute culpabilité.

«Amenez encore une Roumaine». Andrew aurait invité Epstein à dîner à Buckingham

«Amenez encore une Roumaine»Andrew aurait invité Epstein à dîner à Buckingham

Plusieurs forces de police britanniques examinent actuellement des accusations contenues dans ces nouveaux dossiers Epstein, ou des révélations qui ont émergé après leur publication.

Celle de Thames Valley, où se situe la résidence Royal Lodge où a vécu l'ex-prince pendant des années, se penche notamment sur des allégations selon lesquelles Andrew aurait eu des relations sexuelles avec une deuxième femme envoyée par Epstein en 2010, relayées par l'avocat de cette victime présumée.

La police enquête. Epstein envoyait des avions à Londres avec des femmes à bord: Andrew impliqué ?

La police enquêteEpstein envoyait des avions à Londres avec des femmes à bord: Andrew impliqué ?

D'autres forces de police se penchent elles sur le rôle potentiel joué par Andrew dans l'arrivée de vols au Royaume-Uni avec, à leur bord, des femmes envoyées par Epstein, ou sur la transmission d'informations confidentielles au financier lorsqu'il était envoyé spécial pour le commerce international.

