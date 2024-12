À 12 ans, ils ont tué un homme à la machette, leur peine s'alourdit

Deux garçons de 13 ans, condamnés en septembre au Royaume-Uni à au moins huit ans et demi de prison pour avoir tué à la machette un homme qu'ils ne connaissaient pas, ont vu jeudi leur peine alourdie à 10 ans par la justice.

Photo de famille non datée de la victime Shawn Seesahai, diffusée par la police des West Midlands. La demande du Solliciteur général d'alourdir les peines des plus jeunes meurtriers au couteau de Grande-Bretagne pour le meurtre de Shawn Seesahai devrait être examinée par la Cour d'appel. Les deux garçons, qui ne peuvent être identifiés, ont été condamnés à la prison à vie avec des peines minimales de huit ans et demi pour le meurtre de M. Seesahai, âgé de 19 ans, à Wolverhampton le 13 novembre de l'année dernière. Date d'émission : jeudi 19 décembre 2024. (KEYSTONE/PRESS ASSOCIATION IMAGES/Family Handout) KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

Agés de 12 ans au moment des faits, ils sont les plus jeunes condamnés pour meurtre au Royaume-Uni depuis plus de 30 ans, et les plus jeunes à avoir commis un meurtre à l'arme blanche dans le pays.

Jeudi, la Cour d'appel de Londres a étendu à au moins 10 ans leur peine d'emprisonnement après un recours des services du conseiller juridique du gouvernement, qui estimait leur peine initiale «trop indulgente».

Le 13 novembre 2023, les deux garçons, dont l'identité ne peut être dévoilée pour des raisons légales, avaient tué à la machette Shawn Seesahai, 19 ans, qui se trouvait avec des amis dans un parc de Wolverhampton, une ville au centre de l'Angleterre.

En septembre, les deux garçons, qui avaient nié les faits, avaient été condamnés à une peine de prison d'une durée indéterminée, avec possibilité de faire une demande de libération après huit ans et demi en détention.

Contrôle à vie

Ils devront donc désormais attendre 10 ans avant de pouvoir faire une telle demande.

Si celle-ci est acceptée, ils seront alors soumis à un régime de contrôle probatoire toute leur vie.

La victime – originaire d'Anguilla dans les Caraïbes et qui était venue au Royaume-Uni pour soigner une cataracte – avait d'abord été frappée à l'épaule par l'un des adolescents qui portait souvent une machette avec une lame de plus de 42 cm sur lui. Elle avait ensuite été de nouveau frappée, piétinée et tuée.

La machette avait été retrouvée par la police sous le lit d'un des garçons, nettoyée à l'eau de javel.

Les attaques à l'arme blanche, impliquant souvent des adolescents, sont un fléau au Royaume-Uni, où une interdiction des machettes et des couteaux de style «zombie» (des armes à double tranchant, à la lame incurvée) est entrée en vigueur en septembre.