  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Long travail d'identification «Entre 80 et 100 blessés en urgence absolue», le bilan pourrait s'alourdir

ATS

2.1.2026 - 10:04

L'identification des victimes de l'incendie de Crans-Montana se poursuit et va prendre du temps, a indiqué vendredi le président du gouvernement valaisan Mathias Reynard. Le bilan des victimes reste inchangé, mais il pourrait s'aggraver, selon Stéphane Ganzer.

Sur la centaine de personnes hospitalisées, beaucoup ne sont pas encore identifiées. «Il va falloir sans doute encore une bonne journée pour pouvoir le faire», a déclaré le conseiller d'Etat en charge de la sécurité, Stéphane Ganzer
Sur la centaine de personnes hospitalisées, beaucoup ne sont pas encore identifiées. «Il va falloir sans doute encore une bonne journée pour pouvoir le faire», a déclaré le conseiller d'Etat en charge de la sécurité, Stéphane Ganzer
KEYSTONE

Keystone-SDA

02.01.2026, 10:04

«Nos équipes sont toujours au front», a résumé vendredi matin M. Reynard sur les ondes de la RTS. Le Saviésan a précisé que l'identification des victimes «va prendre encore du temps» et que les soins aux victimes sont nombreux.

Sur la centaine de personnes hospitalisées, beaucoup ne sont pas encore identifiées. «Il va falloir sans doute encore une bonne journée pour pouvoir le faire», a renchéri le conseiller d'Etat en charge de la sécurité, Stéphane Ganzer, sur les ondes de la radio française RTL.

«Un bilan terrible»

Les deux ministres n'ont pas communiqué de nouveau bilan des victimes, en restant sur le chiffre d'une quarantaine de victimes communiqué jeudi. Un bilan «terrible» qui «est peut-être en train de s'aggraver», a toutefois prévenu Stéphane Ganzer.

«Entre 80 et 100 blessés» sont encore «en urgence absolue», a-t-il rappelé. «Le bilan est évolutif puisqu'on sait que les personnes qui sont blessées, lorsqu'elles ont à peu près 15% de la surface du corps brûlée au 3e degré, il y a un risque dans les heures et les jours qui suivent de mort, puisque la septicémie peut gagner l'ensemble de l'organisme», a-t-il poursuivi.

Hôpitaux sous pression

M. Reynard a fait état d'une situation «extrêmement tendue» dans les hôpitaux. «Certaines personnes qui avaient congé sont venues travailler pour aider leurs collègues», a relevé le président. Par ailleurs, des discussions sont en cours pour des transferts de compétences dans le domaine médical. Des médecins français spécialistes de grands brûlés qui pourraient venir en Valais.

Le conseiller d'Etat a également rendu hommage «aux citoyens et des jeunes qui ont sauvé des vies dès les premières minutes» aux abords du bar.

M. Reynard n'a pas voulu donner des plus de précisions sur les causes du drame. Le conseiller d'Etat a indiqué que les premiers éléments avancés (embrasement généralisé) sont confirmés.

Les plus lus

Une photo montre le début probable de l'incendie et rappelle un autre drame
Crans-Montana, l'insoutenable angoisse des proches
Live-blog : suivez les dernières infos en continu
La fille de l'acteur Tommy Lee Jones retrouvée morte dans un hôtel
Drame de Crans-Montana: ce que l'on sait
Les Sports Awards 2025 reportés après le drame de Crans-Montana