L'Opéra de Lausanne lèvera 43 fois le rideau pour sa saison 2025/2026. Le directeur Claude Cortese a dévoilé mercredi les contours de sa deuxième saison: dix productions, dont six opéras, un ballet, un concert, un récital et un spectacle jeune public. Six ouvrages n'ont encore jamais été représentés sur la scène lausannoise.

Claude Cortese, directeur de l'Opéra de Lausanne, a présenté mercredi le programme de sa deuxième saison à la tête de l'institution (archives). ATS

«Ma deuxième saison est à nouveau marquée du sceau de l'éclectisme et de la curiosité. Je suis déterminé à faire découvrir des oeuvres lyriques qui n'ont encore jamais été jouées à Lausanne», a déclaré Claude Cortese, nommé en 2023 pour succéder au règne de 20 ans d'Eric Vigié, devant les médias et un parterre d'invités à l'opéra.

La programmation voyagera dans les grandes pages de l'opéra, du baroque Georg Friedrich Haendel au post-romantique Alexander von Zemlinsky, a résumé le Marseillais. Dix productions pour un total de 43 représentations résonneront durant cette nouvelle saison, avec pas moins de 38 artistes lyriques en prise de rôle (interprétant un personnage pour la première fois sur scène). Au total, 350 artistes seront engagés, ont souligné les responsables.

Le budget global se monte à 17 millions de francs, dont 11 millions de subventions, 2,5 millions de financements privés et 3,5 millions de recettes propres.

«Don Quichotte» en ouverture

La saison ouvrira le 5 octobre prochain avec «Don Quichotte» de Jules Massenet (1842-1912), dirigé par Laurent Campellone et mis en scène par Bruno Ravella. Elle se terminera en juin 2026 avec un désormais habituel «grand tube» du répertoire, «Rigoletto» de Giuseppe Verdi (1813-1901), dirigé par Giulio Cilonaet mis en scène par Richard Brunel.

Entre-deux, le public pourra venir apprécier «Barbe-Bleue» de Jacques Offenbach (1819-1880), le «Dialogues des Carmélites» de Francis Poulenc (1899-1963), «Orlando» de Georg Friedrich Haendel (1685-1759) et «Le Nain» d'Alexander von Zemlinsky (1871-1942).

Malgré la célébrité de leurs compositeurs, ces quatre derniers opéras ainsi que le «Don Quichotte» n'ont encore jamais été représentés à l'Opéra de Lausanne. Pareil pour «Ascanio in Alba» de Wolfang Amadeus Mozart (1756-1791), qui sera, lui, proposé en version concert et accompagné par l'Ensemble vocal de Lausanne. «Don Quichotte, "Orlando» et «Le Nain» sont trois nouvelles productions.

Mozart en mode karaoké

Grande première et originalité de ce nouveau programme, une production participative proposée au jeune public et aux classes sur le principe du karaoké: «La petite flute enchantée» d'après Mozart. Lors des sept représentations de ce spectacle interactif, le public pourra chanter, avec une préparation en amont (tutoriels sur internet, livret d'accompagnement, partitions et deux ateliers gratuits).

Le ballet fera son retour sur la scène lausannoise avec «Chaplin», dans une chorégraphie de Mario Schröder (1965) interprétée par le ballet de l'Opéra national du Rhin. A noter encore un récital avec le ténor Michael Spyres et Mathieu Pordoy au piano (oeuvres de Beethoven, Berlioz et Liszt).

Claude Cortese a encore relevé que six chefs d'orchestre à l'aura internationale dirigeront pour la première fois l'Orchestre de chambre de Lausanne ou le Sinfonietta de Lausanne. Il s'agit de Giulio Cilona, Alexandra Cravero, Jacques Lacombe, Sora Elisabeth Lee, Christopher Moulds et Simon Proust.

Enfin, l'Opéra de Lausanne poursuit sa volonté de décloisonnement, avec des activités de médiation culturelle qui s'organisent autour des productions lyriques pour les jeunes et pour tous les publics. Aux collaborations entamées en 2024-2025 avec le TKM, la Cinémathèque suisse et la Manufacture, s'ajoutent celles avec La Collection de l'Art Brut, le Cercle littéraire de Lausanne et la Faculté des lettres de l'UNIL.