L'Opéra de Lausanne a présenté lundi sa nouvelle saison 2026/2027, la troisième sous la houlette du directeur Claude Cortese. Celui-ci poursuit dans sa volonté de privilégier des oeuvres jamais présentées par l'institution et de s'ouvrir vers l'extérieur.

Pour sa nouvelle saison, l'opéra de Lausanne proposera cinq oeuvres qui n'ont encore jamais été représentées dans ses murs malgré la célébrité de leurs compositeurs (archives). ATS

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La saison prochaine, le rideau se lèvera 64 fois à l'Opéra de Lausanne. Dix productions figurent au programme, dont six opéras, un concert, un ballet, un récital, ainsi qu'un spectacle jeune public.

«La programmation 26/27 proposera à nouveau des ouvrages d'époques et de styles très variés, allant du baroque avec Haendel (Aggripina) au grand répertoire du XXe», avec «Le Tour d'écrou» de Benjamin Britten, a annoncé Claude Cortese devant un grand nombre d'invités et les médias réunis dans un salon de l'institution culturelle.

La saison débutera le 4 octobre avec «Mireille» de Charles Gounod et prendra fin le 8 juin avec «Don Giovanni» le «grand tube» de Wolfgang Amadeus Mozart. «Giuditta» de Franz Lehár, «Pelléas et Mélisande» de Claude Debussy et «Les Capulet et les Montaigu» de Vincenzo Bellini complètent la programmation. Le jeune public sera invité à découvrir «Le cochon enchanté» du Britannique Jonathan Dove.

«Conférence introductive»

«La saison fait la part belle à cinq opéras qui n'ont encore jamais été représentés à l'Opéra de Lausanne malgré la célébrité de leurs compositeurs», a souligné Claude Cortese, qui a fait de la présentation de telles oeuvres une de ses marques de fabrique auprès du public.

Nouveauté cette année, chaque opéra sera précédé d'une «conférence introductive» gratuite de 30 minutes destinée à tous les détenteurs et détentrices d'un billet. Six conférenciers musicologues auront pour mission de «familiariser le public avec l'oeuvre avant de le laisser (re)découvrir le spectacle», a expliqué M. Cortese.

Le directeur continue par ailleurs ses «nouvelles traditions» consistant à proposer un opéra en version concert (Agripina), un programme chorégraphique ("Dance" de Lucinda Childs) ainsi qu'un récital. Ce dernier sera donné cette année par le baryton britannique Huw Montague Rendall, «acclamé sur toutes les scènes du monde malgré son jeune âge».

Nouvelles collaborations

Tradition de longue date, celle-ci, la Route lyrique sera l'occasion de faire découvrir «Tromb-al-ca-zar» d'Offenbach à travers la Suisse romande durant l'été 2027.

Deux compétitions de chant trouveront par ailleurs leur dénouement dans l'institution culturelle, à savoir la finale du concours Kattenburg qui s'y déroulera en octobre 2026 ainsi que la finale suisse de «Voix nouvelles» qui aura lieu en février 2027.

Claude Cortese persiste et signe dans sa volonté d'ouvrir l'opéra vers le monde extérieur. Outre les collaborations, notamment avec la Cinémathèque suisse, le Théâtre Kléber-Méleau (TKM) et la collection de l'Art brut qui se poursuivent, d'autres voient le jour cette année avec le Musée de la main, Photo Elysée, le Musée cantonal de design et d'arts appliqués contemporains (Mudac), ainsi qu'avec le Forum d'architecture de Lausanne.

Présentation ouverte à tous

A noter que Claude Cortese présentera la nouvelle saison au public mercredi à 19h. Toutes les personnes intéressées, «même celles qui ont peur de franchir les portes de l'opéra» sont invitées, souligne-t-il. L'entrée est libre sans réservation et l'événement sera suivi par une verrée.

L'Opéra de Lausanne fonctionne avec un budget global de 17 millions de francs. Celui-ci est composé à hauteur de 67% par des subventions publiques et 12% de soutiens privés (fondations culturelles, mécènes, sponsors). Les recettes générées de billetterie et d'exploitation (bar, location de salles, etc) couvrent environ 21% du budget.