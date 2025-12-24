La ville de Los Angeles est entrée mercredi en alerte maximale face au risque d'inondations, en raison de pluies torrentielles qui s'abattent sur la mégalopole californienne et le sud de l'Etat.

A vehicle drives over debris from trees along Skyline Boulevard in the hills of Berkeley, Calif., Wednesday, Dec. 24, 2025 after a strong storm system swept over the Bay Area overnight. (Jessica Christian/San Francisco Chronicle via AP) KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

Un énorme couloir de pluies dit «rivière atmosphérique», transportant de la vapeur d'eau emmagasinée dans les tropiques, doit traverser la Californie jusqu'à la fin de semaine, apportant fortes pluies, neige et vent.

«Des crues soudaines et généralisées sont attendues», ont alerté les services météorologiques dans leur dernier bulletin mercredi, selon lequel «des vies et des biens sont en grave danger». Le sud de l'Etat, où il pourrait tomber l'équivalent de plusieurs mois de précipitations, a été placé en alerte maximale jusqu'à jeudi matin.

Mercredi matin, des arbres bloquaient les rues de Los Angeles et des milliers de personnes étaient privées d'électricité. La police de la ville a annoncé mardi que plus de 200 foyers avaient été placés sous ordre d'évacuation et que de vastes zones de la ville étaient sous préavis d'évacuation.

Refuges mis en place

La ville côtière de Santa Monica et le bassin de Los Angeles sont classés comme étant les zones les plus à risque. Les pluies se sont intensifiées mercredi matin et une alerte tornade a été brièvement émise pour trois villes du comté de Los Angeles, avant d'être levée.

Des refuges ont par ailleurs été mis en place pour les habitants ayant reçu un ordre d'évacuation. Les quartiers huppés de Pacific Palisades et de Malibu, qui ont été ravagés par de puissants incendies il y près d'un an, font l'objet d'une vigilance renforcée.

Les cours d'eau risquent de déborder, et les autorités déconseillent de conduire dans les zones affectées de Los Angeles, la deuxième plus grande ville des Etats-Unis avec 3,9 millions d'habitants qui se déplacent, pour la plupart, en voiture.

Neige dans la Sierra Nevada

Selon le Los Angeles Times, des axes de circulation étaient particulièrement embouteillés mercredi. Des images diffusées par les chaînes de télévision locales montraient des voitures à l'arrêt, sous une pluie battante. Certaines routes ont été fermées.

De la neige est également attendue jusqu'à vendredi dans les montagnes de la Sierra Nevada, où 30 centimètres de neige sont déjà tombés cette semaine.

Mardi soir, Ariel Cohen, des services météorologiques, a déclaré que de nombreuses zones risquaient d'être touchées par «des glissements de terrain et des coulées de boue, en particulier dans les zones montagneuses et les routes traversant les canyons».

Certains quartiers de Los Angeles peinent toujours à se remettre des incendies qui, en janvier 2025, ont tué 31 personnes et détruit plus de 16'000 bâtiments.