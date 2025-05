On pourra voir deux poids lourds lors de la 2e demi-finale de l'Eurovision à Bâle jeudi soir. Louane, qui chante pour la France, et JJ pour l'Autriche tutoient le haut du classement depuis des semaines.

Louane va chanter jeudi soir à l'Eurovision à Bâle. Les parieurs la situent dans les premières places du classement. ATS

La France – qualifiée d'office – et l'Autriche abordent la deuxième demi-finale de l'Eurovision en toute sérénité. Les fans et les bureaux de paris les placent parmi les favoris.

Si la victoire est quasi-promise à la Suède – déjà sélectionnée mardi – ou à l’Autriche, la chanteuse Louane pourrait offrir une belle place à la France samedi lors de la finale. Longtemps promise à la troisième marche du podium par les parieurs, Louane avec sa chanson «Maman» chute d’une place après la prestation du candidat hollandais Claude ("C’est la vie», chanson bilingue à la fois en français et anglais) lors de la demi-finale mardi soir.

Celui qui pourrait déjouer les pronostics s’appelle JJ et représente l'Autriche. Ce garçon de vingt-quatre ans, à la voix de contre-ténor et philippin d’origine, ne décroche pas, lui non plus, de son statut de second favori. Son morceau «Wasted Love» rappelle à certains égards «The Code», la chanson gagnante de Nemo l'année dernière: les deux garçons pratiquent l'art lyrique sur des rythmes technos.

De bonnes chances pour Israël

Si l'on en croit les bureaux de paris, Israël se qualifierait également pour la finale. Yuval Raphael, une survivante des attentats terroristes du Hamas du 7 octobre 2023, chantera «New Day Will Rise» (Un jour nouveau se lèvera), un titre en anglais, avec quelques paroles en français – la chanteuse a passé une partie de son enfance à Genève – et en hébreu.

«Il y a un passage qui dit 'tout le monde pleure, ne pleure pas seul'», a expliqué la chanteuse dans les médias, ruban jaune en signe de solidarité avec les otages israéliens détenus à Gaza depuis le 7-Octobre.

Avant et pendant la semaine de l'Eurovision, la participation d'Israël a suscité de vifs débats en raison de la guerre à Gaza, comme à Malmö l'année précédente. Plus de 70 anciens participants et participantes de l'Eurovision, dont l'artiste suisse Nemo, ont appelé à l’exclusion d’Israël du concours.

Prestation «hot» de la Finlande

La Finlande et Malte sont représentés par deux artistes populaires, qui ont fait beaucoup parlé d'elles. Avec «Ich Komme», la jeune femme blonde Erika Vikman donne un spectacle plein d'énergie célébrant la libération et le plaisir féminin, mélangeant des airs de disco finlandais et de musique électronique. Certains disent qu'elle flirte avec la pornographie.

Miriana Conte, la chanteuse maltaise a elle dû remplacer le titre de sa chanson en raison de sa proximité avec l'injure misogyne anglaise «Cunt»: elle va tenter de décrocher un ticket pour la finale avec «Serving».

C'est à nouveau le public qui déterminera quels sont les dix participants sur seize qui pourront accéder à la finale samedi. La Grande-Bretagne, la France et l'Allemagne font partie des «Big Five» et sont automatiquement qualifiés pour la finale.

Le thème de la deuxième demi-finale est «Eurovision Fans» tandis que celui de la première mardi «Welcome home» se voulait un hommage à la Suisse, lieu de naissance du Concours Eurovision de la chanson.

Les présentatrices Hazel Brugger et Sandra Studer seront de retour sur la scène de l'Eurovision pour la deuxième demi-finale. Le spectacle musical sera retransmis dès 21 heures sur RTS1.