Louis Sarkozy est papa: le choix du prénom est peu anodin!

Carnet roseLouis Sarkozy est papa: le choix du prénom est peu anodin!
Covermedia
24.10.2025 - 10:03
Louis Sarkozy est papa. Le fils de Nicolas Sarkozy a annoncé la bonne nouvelle sur Instagram, quelques jours après l'incarcération de son père à la suite de sa condamnation dans le cadre du procès libyen.
Covermedia
24.10.2025, 10:03
24.10.2025, 10:13
Covermedia
Louis Sarkozy et son épouse, Natali, ont accueilli leur premier enfant, un garçon.
Le couple a posté le 24 octobre (25) sur Instagram une photo pour célébrer la nouvelle. On y voit la jeune maman, souriante depuis un lit d'hôpital, avec son nourrisson dans les bras.
« Il y a trois moyens d'atteindre l'immortalité, disait le grand révolutionnaire cubain José Martí: planter un arbre, écrire un livre, élever un fils. Hier, ma femme et moi nous sommes rapprochés de la vie éternelle: nous sommes devenus parents», a écrit Louis Sarkozy, l'esprit philosophique et le cœur en fête, dans la légende du post.
Le couple, qui s'est marié en 2022, a ensuite dévoilé le prénom très symbolique de leur enfant, baptisé Sylla Nicolas, notamment en hommage au père de Louis Sarkozy. « Qu'il grandisse, à l'image de ses homonymes, avec force et sagesse», a ajouté le jeune père de 28 ans, qui était présent au côté de l'ancien président lors de son incarcération à la prison parisienne de la Santé le 21 octobre (25) après sa condamnation à cinq ans de prison ferme pour association de malfaiteurs dans le procès libyen. Nicolas Sarkozy a fait appel de sa condamnation.
Louis Sarkozy avait par ailleurs lancé un appel sur les réseaux sociaux pour inviter les soutiens de l'ancien président de la République à se rassembler non loin de son domicile dans le XVIe arrondissement de Paris mardi, qui a rassemblé une centaine de personnes.