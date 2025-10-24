Louis Sarkozy est papa: le choix du prénom est peu anodin!

Louis Sarkozy est papa. Le fils de Nicolas Sarkozy a annoncé la bonne nouvelle sur Instagram, quelques jours après l'incarcération de son père à la suite de sa condamnation dans le cadre du procès libyen.

Louis Sarkozy et son épouse, Natali, ont accueilli leur premier enfant, un garçon. Covermedia

Covermedia Covermedia

Louis Sarkozy et son épouse, Natali, ont accueilli leur premier enfant, un garçon.

Le couple a posté le 24 octobre (25) sur Instagram une photo pour célébrer la nouvelle. On y voit la jeune maman, souriante depuis un lit d'hôpital, avec son nourrisson dans les bras.

« Il y a trois moyens d'atteindre l'immortalité, disait le grand révolutionnaire cubain José Martí: planter un arbre, écrire un livre, élever un fils. Hier, ma femme et moi nous sommes rapprochés de la vie éternelle: nous sommes devenus parents», a écrit Louis Sarkozy, l'esprit philosophique et le cœur en fête, dans la légende du post.

Le couple, qui s'est marié en 2022, a ensuite dévoilé le prénom très symbolique de leur enfant, baptisé Sylla Nicolas, notamment en hommage au père de Louis Sarkozy. « Qu'il grandisse, à l'image de ses homonymes, avec force et sagesse», a ajouté le jeune père de 28 ans, qui était présent au côté de l'ancien président lors de son incarcération à la prison parisienne de la Santé le 21 octobre (25) après sa condamnation à cinq ans de prison ferme pour association de malfaiteurs dans le procès libyen. Nicolas Sarkozy a fait appel de sa condamnation.

Louis Sarkozy avait par ailleurs lancé un appel sur les réseaux sociaux pour inviter les soutiens de l'ancien président de la République à se rassembler non loin de son domicile dans le XVIe arrondissement de Paris mardi, qui a rassemblé une centaine de personnes.