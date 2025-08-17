  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Retombé en catégorie 3 L'ouragan Erin atteint les Caraïbes et entraîne de fortes pluies

Alix Maillefer

17.8.2025

L'ouragan Erin a été rétrogradé en tempête de catégorie 3 tôt dimanche à l'approche des Caraïbes, touchées par des vents violents et de fortes pluies avec un risque de crues éclair et de glissements de terrain, selon les services météorologiques américains.

Il devrait approcher plusieurs îles caribéennes sans toutefois atteindre la terre ferme (archives).
Il devrait approcher plusieurs îles caribéennes sans toutefois atteindre la terre ferme (archives).
sda

Agence France-Presse

17.08.2025, 13:34

Il devrait approcher plusieurs îles caribéennes sans toutefois atteindre la terre ferme.

Le premier ouragan de la saison au-dessus de l'Atlantique nord s'était brièvement renforcé samedi  jusqu'à atteindre en fin de journée la catégorie maximale 5, qualifiée de «catastrophique» par les autorités américaines, avant que la vitesse des vents ne diminue.

Dimanche à 06H00 GMT, Erin se trouvait à environ 225 kilomètres au nord de San Juan, à Porto Rico. Il était alors retombé en catégorie 3, avec des vents soutenus atteignant jusqu’à 205 kilomètres par heure, selon le Centre américain des ouragans (NHC) basé à Miami.

«Le cœur de l’ouragan Erin devrait passer à l'est des îles Turques-et-Caïques et du sud-est des Bahamas dans la nuit de dimanche à lundi», a indiqué le NHC dans son dernier communiqué, précisant toutefois qu'il s'attendait à de nouvelles variations de la tempête.

«Des fluctuations d'intensité sont attendues dans les prochains jours en raison de changements dans la structure interne du système. Erin devient un système plus vaste», a ajouté le centre américain.

Une alerte de tempête tropicale était en vigueur pour les îles Turques-et-Caïques, tandis que les îles Vierges, Porto Rico ainsi que le sud-est et le centre des Bahamas étaient invités à suivre attentivement l'évolution de l'ouragan.

L'ouragan Erin avait atteint le niveau maximal de l'échelle de Saffir-Simpson un peu plus de 24 heures après avoir été classé en catégorie 1 — une intensification rapide que les scientifiques associent de plus en plus au réchauffement climatique.

Il pourrait déverser jusqu'à 20 centimètres de pluie sur certaines zones isolées, selon le NHC, mettant en garde contre des «inondations importantes, ainsi que des glissements de terrain ou coulées de boue».

- Aléa climatique -

À Luquillo, une ville côtière de Porto Rico, des surfeurs ont profité des vagues tandis que les promeneurs flânaient sur la plage sous un ciel couvert, samedi, avant l'arrivée de la tempête, selon des images diffusées par l'AFP.

Les houles générées par Erin affecteront une partie des îles du nord des Petites Antilles, des Iles Vierges, de Porto Rico, de l'île d'Hispaniola, que se partagent Haïti et la République dominicaine, ainsi que des îles Turques-et-Caïques.

Elles s'étendront ensuite en début de semaine aux Bahamas, aux Bermudes et à la côte est et sud-est des Etats-Unis, provoquant des vagues et courants particulièrement dangereux, selon le NHC.

Si Erin devrait rester assez loin des côtes américaines, il pourrait néanmoins entraîner d'importantes vagues et une érosion côtière, notamment en Caroline du Nord, dans le sud-est des Etats-Unis.

La saison des ouragans, qui s'étire de début juin à fin novembre, devrait cette année être plus intense que la normale, selon les prévisions des autorités météorologiques américaines.

En 2024, la région a été marquée par plusieurs tempêtes très puissantes et meurtrières, parmi lesquelles l'ouragan Hélène qui a fait plus de 200 morts dans le sud-est des Etats-Unis.

En réchauffant les mers, le changement climatique rend plus probable l'intensification rapide des tempêtes et augmente le risque de phénomènes plus puissants, selon les scientifiques.

Les plus lus

Une influenceuse américaine fait suspendre les visas humanitaires pour les Gazaouis
«Je sème de la nourriture, pas de la haine»: Lula envoie un message à Trump depuis son jardin
La Genevoise Elise Chabbey triomphe au bout du suspense !
Les Républicains tentent de recruter des partisans jusqu'en Suisse
Une fréquentation record au Venoge Festival
Entreprise de récupération en feu au Mont-sur-Lausanne