La route entre Champsec et Lourtier (VS), menant au haut Val de Bagnes devrait rouvrir la semaine prochaine, grâce à l'appui de l'armée suisse. L'annonce en a été faite mardi par la commune de Val de Bagnes. Deux conseillers d'Etat se rendront sur place jeudi matin.

Le pont du Fregnoley a été emporté le 2 juin, coupant la route entre Champsec et Lourtier. Celle-ci devrait être rétablie la semaine prochaine (archives). ATS

Keystone-SDA ATS

La météo restant stable et ensoleillée depuis quelques jours, «les travaux progressent rapidement», se réjouissent les autorités locales dans un communiqué publié mardi. «La semaine à venir devrait favoriser l’avancement des opérations.»

La vidange du dépotoir du torrent du Fregnoley se poursuit dans la partie amont, avec le déversement des matériaux sur les parcelles décapées. Le coffrage du radier côté Epenays a été réalisé mardi, puis sera bétonné, afin d’être prêt recevoir le pont militaire. Quant aux opérations de minage, elles se poursuivront durant toute la semaine en raison de l’importante quantité de blocs extraits.

Conseillers d'Etat attendus jeudi

La situation dans la zone de décrochement montre une légère accélération d’un compartiment, passant de 50 cm à 60 cm par jour.

Les conseillers d'Etat Franziska Biner, en charge du Département des finances et de l'énergie et Stéphane Ganzer, à la tête du Département de la sécurité, des institutions et du sport, se rendront jeudi matin dans le Val de Bagnes. A cette occasion, les deux élus se rendront dans la zone du chantier, afin d'apprécier l'avancement des travaux réalisés par les équipes techniques et l’armée.