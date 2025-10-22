Le pont militaire mis en service le 2 juillet dernier afin de rétablir le trafic entre Champsec et Lourtier (VS) sera fermé à la circulation, dès jeudi 17h00. Conçu pour un usage temporaire, l'ouvrage ne peut pas être exposé au sel de déneigement.

Le pont militaire installé au début de l'été entre Champsec et Lourtier sera démantelé ces prochaines semaines (archives). ATS

La circulation s’effectuera désormais, en mode alterné, en empruntant le pont fusible, remis en fonction en amont du pont militaire.

La mission de cette structure métallique de 51 mètres, installée à l’été 2025, était de rétablir la circulation dans le Haut Val de Bagnes après la destruction du pont fusible construit en 2024, emporté par les laves torrentielles de début juin 2025.

Objectif: deux axes pour le printemps 2026

Monté à la fin juin 2025 par des militaires en service long, le pont s’est inscrit dans les mesures urgentes adoptées dans le cadre de la clause générale de police du 18 juin 2025 afin de rétablir rapidement ledit axe de circulation. Le pont sera prochainement démantelé à une date qui reste à définir. Son démantèlement est en cours de planification.

Désormais, l'objectif de la commune de Val de Bagnes est de pouvoir compter sur un second accès sécurisé pour le printemps, en rive gauche de la Dranse (route de la Sasse).