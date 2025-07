Quinze jours après la mise en service d'un pont provisoire appartenant à l'armée, permettant de relier Champsec à Lourtier et au Haut Val de Bagnes, les travaux dans la zone du torrent du Fregnoley continuent d'avancer. Le pont fusible est à nouveau opérationnel.

Le pont provisoire installé par l'armée (ici en images) a été mis en service le 2 juillet. Le pont fusible du Fregnoley est lui, à nouveau, opérationnel depuis quelques jours (archives). ATS

Le pont fusible détruit par une lave torrentielle, le 2 juin dernier, a été remis en service. Un nouveau tapis a été posé au même endroit. L'armée ayant mis un service un pont jusqu'au 30 novembre, l'ouvrage n'est utilisé que pour le chantier. «La semaine dernière, quatre petites laves torrentielles sont encore descendues de la montagne, mais elles sont passées sous le pont fusible», dévoile Pierre-Martin Moulin, secrétaire général de la commune de Val de Bagnes.

Depuis plusieurs mois, les autorités communales de Val de Bagnes et l'Etat du Valais projettent d'inaugurer une galerie de 70 mètres permettant aux automobilistes de franchir, par tous les temps, le lit du torrent du Fregnoley. Malgré les dégâts enregistrés dans le secteur depuis juin dernier, liés à diverses laves torrentielles, le timing établi demeure d'actualité.

Toujours pour décembre 2025

«On espère toujours pouvoir l'inaugurer en décembre», confirme Piere-Martin Moulin. «Cette semaine, les derniers micropieux vont être posés. Début août, on entamera la partie bétonnage.»

La construction du dépotoir de 40'000 mètres cubes, prévue en amont du lit du torrent, devrait être achevée en fin de semaine. L'ouvrage va permettre de réduire l'impact des futures laves torrentielles. Au total, une dizaine de machines de chantier, notamment des pelleteuses, sont actives dans le secteur.

Trois axes valent mieux qu'un

Dernier dossier en cours: la construction d'une route en rive gauche, soit en aval du lit du torrent. Des accès permettant aux bûcherons de déboiser le secteur sont en cours de construction.

Parallèlement, les calculs des coûts de la réalisation de la route, de la construction et de la pose d'un pont de 30 mètres de long et des travaux de sécurisation sont en cours. «Une fois ces calculs finalisés et contrôlés, ils seront soumis au Conseil municipal pour validation et adjudication. On parle d'un délai d'adjudication d'ici un mois environ», résume Pierre-Martin Moulin. «On espère mettre en service cette route lorsque le pont de l'armée ne sera plus accessible.»

Entre l'axe routier empruntant le pont fusible, la future galerie et une route en rive gauche, les autorités veulent se donner un maximum d'atouts pour ne pas voir Lourtier et le Haut Val de Bagnes être coupés du monde en 2026 pour une troisième année consécutive.