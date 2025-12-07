Une fuite d'eau survenue le 26 novembre a endommagé plusieurs centaines d'ouvrages de la bibliothèque des Antiquités égyptiennes du Louvre, a indiqué dimanche le musée parisien à l'AFP, confirmant une information du média La Tribune de l'Art.

Selon le Louvre, la fuite d'eau a été découverte le 26 novembre vers 20h45 dans le réseau hydraulique qui alimente les équipements de chauffage et de ventilation de la bibliothèque, située dans l'aile Mollien (archives). KEYSTONE

Agence France-Presse Basile Mermoud

«Entre 300 et 400 ouvrages» ont été touchés par cette fuite d'eau, a détaillé Francis Steinbock, administrateur général adjoint du musée, indiquant qu'il s'agissait de «revues d'égyptologie» et de «documentation scientifique» utilisées par les chercheurs. Ces ouvrages reliés datent de la fin du 19e et du début du 20e siècle.

«Aucun ouvrage patrimonial n'est concerné par ce dégât», a-t-il souligné, précisant que, «à ce stade, nous n'avons pas de pertes irrémédiables et définitives sur ces collections».

Ce sont «des documents extrêmement utiles et très consultés» mais «pas du tout uniques au monde», a-t-il ajouté, «ils vont sécher, on va les envoyer chez le relieur pour les remettre en état puis ils seront remis sur étagère».

Selon le Louvre, la fuite d'eau a été découverte le 26 novembre vers 20h45 dans le réseau hydraulique qui alimente les équipements de chauffage et de ventilation de la bibliothèque, située dans l'aile Mollien.

Elle est due à l'ouverture par erreur d'une vanne de ce système qui a provoqué une fuite d'une canalisation au plafond de l'une des salles. «En obsolescence totale», ce réseau hydraulique est coupé depuis plusieurs mois et doit être remplacé à partir de septembre 2026, a expliqué M. Steinbock, dans le cadre de gros travaux qui doivent s'étaler sur plusieurs mois.

«Nous allons renforcer les sécurités de manière à éviter toute erreur humaine» d'ici là, a-t-il ajouté, qualifiant l'incident «d'extrêmement regrettable». Une enquête interne est en cours pour déterminer les causes précises ayant mené à cette fuite.

Dans la tourmente depuis le spectaculaire cambriolage du 19 octobre, le Louvre a également dû fermer en novembre une galerie en raison de la vétusté de l'édifice. Pour financer sa modernisation, son conseil d'administration a récemment approuvé une hausse de 45% du prix d'entrée pour les visiteurs extra-européens, à compter de 2026.

Le Louvre espère tirer de cette hausse des recettes supplémentaires pour répondre aux problèmes structurels de l'édifice. Musée le plus fréquenté au monde, il a accueilli 8,7 millions de visiteurs en 2024, dont 69% d'étrangers.