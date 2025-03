Des locataires de longue date quittent leur quartier de Kloten (ZH) : le propriétaire remplace leurs maisons d'habitation par de nouveaux bâtiments - et double les loyers. Trop pour plusieurs locataires âgés.

Les loyers doublent : au Lerchenweg à Kloten ZH, les immeubles locatifs sont démolis et remplacés par de nouveaux.

Andreas Fischer Andreas Fischer

Pendant près d'un demi-siècle, ils ont habité dans un lotissement à la lisière de la forêt de à Kloten. La patinoire est toute proche. Mais le quartier dans lequel la famille Widmer vit depuis 47 ans est en train de changer.

Les anciennes maisons sont démolies et remplacées par de nouveaux bâtiments plus hauts. De nombreux locataires ne pourront plus se permettre de payer le loyer dans les nouveaux blocs d'habitation : il serait au moins deux fois plus élevé qu'auparavant.

Jusqu'à présent, Köbi Widmer et sa femme payaient 1400 francs par mois pour leur appartement de quatre pièces, racontent-ils au «Tages-Anzeiger». Un appartement de 3,5 pièces de taille comparable dans l'un des nouveaux bâtiments coûterait entre 2800 et 3150 francs : «Nous ne pouvons tout simplement plus nous le permettre», explique Köbi Widmer.

Un loyer soudain deux fois plus élevé

Le propriétaire du site est la caisse de pension de Schaffhouse. Elle fait remplacer les immeubles d'habitation actuels par des blocs d'habitation modernes. 224 nouveaux logements sont ainsi créés, soit plus du double du nombre actuel. Mais le prix des loyers est également plus de deux fois plus élevé. Le choc des prix oblige de nombreux habitants à déménager.

Köbi Widmer avait longtemps espéré pouvoir rester dans son quartier habituel. Il avait déjà reçu il y a trois ans la résiliation de son bail pour fin juin 2025 en raison de la construction du nouveau bâtiment. La caisse de pension a accordé aux locataires en place une longueur d'avance pour l'attribution des nouveaux logements.

«Il est clair que nous nous étions préparés à devoir payer un peu plus de loyer», dit Widmer. Il ne s'attendait toutefois pas à un doublement des frais de logement. De plus, la nouvelle administration n'a communiqué le montant concret que cette année, fin janvier.

Ancien locataire refusé: «revenu insuffisant»

Lors de l'approbation du projet de construction, le conseil municipal avait parlé d'appartements dans un «segment de prix moyen» - qui s'avère toutefois être assez élevé. Du moins pour de nombreux anciens locataires âgés. Un quart des 211 habitants des immeubles concernés y vivent depuis 30 ans, 37 depuis plus de 50 ans.

Certains de ses voisins auraient accepté les loyers plus élevés, mais se sont vus refuser l'accès : «Trop peu de revenus». Le directeur de la caisse de pension de Schaffhouse, Oliver Diethelm, défend les nouveaux loyers comme étant «conformes au marché». De plus, en matière de gestion des fonds de prévoyance, il est crucial d'avoir des «rendements nécessaires».

Les Widmer ont cherché un nouvel appartement - et quittent Kloten. Ils seraient volontiers restés dans la ville : «Mais nous n'avions plus le temps de trouver quelque chose qui nous convienne ici». Pour eux, direction Winterthur, où ils ont trouvé un appartement de 3,5 pièces pour 1900 francs.