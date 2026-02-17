Plus de 80 groupes musicaux et chars ont défilé mardi soir dans les rues de Lucerne en clôture des six jours du carnaval. Quelque 30'000 personnes ont assisté au traditionnel «Monstercorso», a indiqué la police cantonale lucernoise.

La pluie a fait de régulières apparitions cette année au carnaval de Lucerne. ATS

Keystone-SDA ATS

Vêtus de costumes colorés et coiffés des masques traditionnels, appelés «Grende», les groupes de guggenmusik ont interprété des tubes connus avec cuivres et percussions. Les thèmes abordés par les chars allaient de la mythologie grecque à la farce politique locale autour du nouveau théâtre de Lucerne.

Le défilé a débuté à 19h30 à la poste centrale, a traversé le pont du lac, puis la vieille ville. Il s'est dispersé après 22h00. Aucun incident notable n'est venu le perturber, a précisé la police.

La pluie a souvent été de la partie au cours du carnaval lucernois 2026, ce qui a eu impact sur la fréquentation. Ainsi, le nombre de spectateurs au «Monstercorso» a baissé d'un tiers par rapport à l'année dernière et le défilé de la corporation Wey a attiré lundi 45'000 personnes contre 70'000 en 2025. La prochaine édition du carnaval de Lucerne est prévue le 4 février 2027.