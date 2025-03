Les véhicules à combustion dans l'UE, c'est fini, vraiment ?

La Commission européenne veut revoir cette année encore, plutôt que l'année prochaine, ce que l'on appelle la fin des véhicules à combustion. Von der Leyen avait déjà promis lundi une approche ouverte à la technologie.

La Commission européenne a présenté un plan d'action pour l'industrie automobile. (Photo d'archives) dpa

DPA dpa

La Commission européenne examinera plus tôt que prévu la fin des véhicules à combustion. Le commissaire européen aux Transports, Apostolos Tzitzikostas, a annoncé à Bruxelles que cet examen aurait lieu dès cette année et non en 2026 comme prévu initialement. Lundi déjà, la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen (CDU) avait déclaré qu'aucune technologie ne serait exclue d'emblée lors de cet examen.

En outre, la Commission européenne veut remettre sur les rails l'industrie automobile en difficulté grâce à un plan d'action. Concrètement, le plan présenté à Bruxelles mentionne cinq domaines qui devront être prioritaires à l'avenir : la numérisation, la protection du climat, la compétitivité, les travailleurs et la dimension internationale du secteur. Les propositions sont toutefois loin de satisfaire tout le monde.

Protection du climat

La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, avait également annoncé lundi l'un des points décisifs. Elle veut accorder un «répit» aux constructeurs automobiles en leur donnant plus de temps pour respecter les directives européennes en matière de protection climatique. Elle affirme toutefois que les objectifs doivent rester les mêmes.

Ceux qui ne respectent pas les objectifs pour 2025, par exemple, peuvent compenser en les dépassant les années suivantes. Jusqu'à présent, les constructeurs automobiles devaient respecter les valeurs limites chaque année.

Une majorité est nécessaire

Pour une modification, la Commission a besoin d'une majorité au Parlement européen et parmi les Etats membres de l'UE. Il n'est pas encore certain qu'il y ait un conflit d'orientation, surtout au Parlement. Car une fois la loi ouverte, elle peut théoriquement être modifiée à plusieurs endroits.

Les députés d'extrême droite ont régulièrement remis en question les objectifs de protection du climat de l'UE. En ligne de mire, la «fin des voitures à combustion», c'est-à-dire l'interdiction de vendre des voitures neuves à moteur à combustion dans l'UE à partir de 2035.

La fin des voitures à moteur thermique est-elle proche ?

La Commission souhaite aborder ce sujet dans le cadre d'une révision ultérieure de la législation et non dans le cadre de la modification législative annoncée pour ce mois-ci. «Ici, nous attendions beaucoup plus et espérions un engagement clair en faveur d'une révision rapide de l'interdiction de la combustion», a fait savoir l'eurodéputé CDU Jens Gieseke. Au lieu de cela, les choses restent vagues et peu concrètes.

Von der Leyen elle-même avait déjà laissé entrevoir des exceptions pour les e-fuels, ses camarades de parti de l'alliance de centre-droit PPE demandent d'inverser l'interdiction des véhicules à combustion. Le FDP, représenté au Parlement européen, s'est également prononcé à plusieurs reprises contre l'abandon des véhicules à combustion.

Dans les rangs des Verts, on craint que les objectifs climatiques soient mis à mal, contrairement aux assurances données par la Commission. La Commission européenne ouvre la boîte de Pandore, a déclaré le député des Verts Michael Bloss. Le PPE veut faire plus que tourner quelques vis de réglage.

«La droite est déjà prête à se joindre à eux pour mettre le Green Deal à la casse», a déclaré Bloss. L'organisation environnementale Greenpeace a également critiqué le fait que le «répit» accordé à l'industrie pourrait signifier plus de véhicules à combustion sur les routes, ce qui entraînerait également plus de gaz d'échappement et de problèmes de santé.

Stimuler l'innovation

La Commission souligne que les entreprises automobiles de l'UE sont à la traîne en matière de technologies clés. C'est pourquoi une alliance industrielle doit être créée pour faire avancer la conduite autonome. Des investissements public-privé d'environ un milliard d'euros d'ici 2027 doivent permettre de soutenir cette avancée numérique.

En outre, les États membres de l'UE sont invités à faire davantage pour rendre les flottes d'entreprises plus respectueuses du climat. La Commission entend également proposer une loi à ce sujet. Les voitures électriques devraient en outre être encouragées à se vendre grâce à un programme de leasing social. Le député SPD Bernd Lange aurait souhaité un cadre contraignant et des incitations concrètes.