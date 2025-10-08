Des scans automatisés sur les téléphones portables? L'UE discute pour savoir si les messageries comme WhatsApp et Signal seront obligées de contrôler les photos et les vidéos avant de les envoyer. Mais cela fait des années qu'il y a des querelles à ce sujet.

Le principal service de messagerie s'oppose clairement à l'introduction d'un contrôle des tchats dans l'UE. (Image symbolique) dpa

DPA dpa

A Bruxelles, la lutte pour le scan automatisé des messages sur les téléphones portables des consommateurs se poursuit. Ce soir, les ambassadeurs des pays de l'UE se réunissent à nouveau dans la capitale belge pour discuter d'une proposition de loi de la Commission européenne sur ce qu'on appelle le contrôle des chats contre la pornographie enfantine.

Ce projet, en discussion depuis trois ans, prévoit que des services comme WhatsApp, Signal et Co. devraient rechercher les contenus pédopornographiques dans les messages et les photos des messageries.

Un aperçu de la question:

Comment ça fonctionne?

Les négociations se basent sur une proposition de la Commission européenne datant de 2022 ("Proposition de règles visant à prévenir et à combattre les abus sexuels sur les enfants"). Selon la proposition, le contrôle des tchats fonctionnerait techniquement surtout par des scans automatisés sur les terminaux. Les experts appellent ce procédé «Client-Side Scanning».

Un logiciel installé sur le smartphone ou l'ordinateur vérifie directement le contenu des messages, des photos et des vidéos avant qu'ils ne soient cryptés et envoyés. La proposition en discussion prévoit uniquement de vérifier les images, les vidéos et les URL. Les messages texte purs sont exclus.

Les contenus sont comparés à des bases de données de matériel d'abus connu; pour les nouvelles représentations jusqu'alors inconnues, des algorithmes et l'intelligence artificielle doivent reconnaître des modèles. Si un soupçon est découvert, un rapport automatique est envoyé aux autorités compétentes. Un contrôle volontaire de ce type par les services existe déjà, mais la proposition prévoit d'obliger les fournisseurs à le faire.

Si un contrôle devait être ordonné par la loi pour une plateforme comme WhatsApp ou Signal, les utilisateurs devraient encore y consentir individuellement. S'ils ne le font pas, les fonctions des applications et des services pourraient être limitées.

Que disent les partisans?

Les défenseurs des possibilités de contrôle soulignent que la lutte contre la pornographie enfantine concerne une criminalité particulièrement grave. Selon la Commission européenne, «aucune surveillance générale» des communications en ligne n'est prévue, comme l'a fait savoir un porte-parole de la Commission. Les conditions seraient donc surveillées de près par les autorités de protection des données.

Les contrôles volontaires seraient d'une grande importance pour la protection des enfants. «Grâce à cette approche, de nombreux grands succès ont pu être obtenus ces dernières années dans le cadre d'enquêtes», a déclaré le porte-parole des autorités.

Que disent les opposants?

Les critiques soulignent régulièrement les dangers de la surveillance de masse. Les défenseurs de la protection des données, en particulier, voient dans cette approche une atteinte massive à la vie privée.

La messagerie WhatsApp, utilisée en Allemagne par environ trois quarts de la population, se rallie également à cette critique. Malgré les affirmations contraires, la proposition met en danger la vie privée, la liberté et la sécurité numérique de tous, a déclaré une porte-parole du groupe Facebook Meta, auquel appartient WhatsApp, au portail «Netzpolitik.org».

Signal avait même annoncé son intention de se retirer d'Europe si le règlement européen était adopté: «Si nous devions choisir entre saper l'intégrité de notre cryptage et nos garanties en matière de protection des données ou quitter l'Europe, nous prendrions malheureusement la décision de quitter le marché», a déclaré Meredith Whittaker, présidente de Signal, à l'agence de presse allemande (dpa). Cette experte en protection des données est la présidente de la fondation Signal à but non lucratif aux États-Unis, qui développe Signal.

«Ouvrir toutes les lettres par précaution»

Ces dernières semaines, on a spéculé sur le fait de savoir si le gouvernement fédéral avait assoupli son opposition farouche, vieille de plusieurs années, à l'introduction du contrôle des tchats. Le ministère fédéral de la Justice a désormais clairement rejeté le projet de l'UE avant les délibérations. «Le contrôle des chats sans motif doit être tabou dans un État de droit», a déclaré la ministre de la Justice Stefanie Hubig (SPD).

La communication privée ne doit jamais faire l'objet d'une suspicion générale et l'État ne doit pas non plus obliger les messageries à scanner en masse les messages pour détecter les contenus suspects avant leur envoi. «L'Allemagne n'approuvera pas de telles propositions au niveau de l'UE», a ajouté Mme Hubig.

Auparavant, la CDU/CSU s'était déjà opposée au projet au Bundestag. «Cela reviendrait à ouvrir toutes les lettres par précaution et à vérifier si elles contiennent quelque chose d'interdit», a déclaré le chef du groupe parlementaire Jens Spahn (CDU) à Berlin, en référence au débat en cours au niveau de l'UE. «Ce n'est pas possible, cela n'arrivera pas avec nous».

Quelle est la suite des événements?

Si un accord se dessine lors des consultations des ambassadeurs dans la soirée, le sujet pourrait passer à la prochaine étape lors du Conseil des ministres de l'Intérieur en début de semaine prochaine. Il n'est pas certain que cela se produise. La position de certains grands pays, dont les voix pèseraient particulièrement lourd en cas de vote, n'est pas claire.

Au sein du Conseil des Etats membres, l'adoption du règlement nécessiterait en fin de compte l'accord de 15 des 27 Etats membres de l'UE, qui représentent ensemble au moins 65% de la population totale de l'UE. Si, comme on peut s'y attendre, l'Allemagne annonce qu'elle ne votera pas en faveur de la proposition, le sujet pourrait être à nouveau écarté.

Si une majorité se dégage en faveur de la proposition, il faudrait alors un accord avec le Parlement européen. Mais ce dernier, tous bords politiques confondus, voit d'un très mauvais œil l'éventualité d'un contrôle du chat et voulait alors désamorcer la proposition initiale.