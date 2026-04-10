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Transport aérien Lufthansa : 9 vols sur 10 annulés chez les compagnies en grève

ATS

10.4.2026 - 15:17

Quelque 9 vols sur 10 de deux compagnies appartenant au premier groupe de transport aérien Lufthansa ont été annulés vendredi, selon le syndicat UFO à l'origine d'un appel à la grève du personnel de cabine.

Le taux de participation à la grève est «gigantesque» et «presque tous les vols» de la marque «classique» Lufthansa et de la filiale régionale CityLine sont annulés.
Le taux de participation à la grève est «gigantesque» et «presque tous les vols» de la marque «classique» Lufthansa et de la filiale régionale CityLine sont annulés.
ATS

Keystone-SDA

10.04.2026, 15:17

10.04.2026, 15:19

Le taux de participation à la grève est «gigantesque» et «presque tous les vols» de la marque «classique» Lufthansa et de la filiale régionale CityLine sont annulés, a indiqué à l'AFP le chef négociateur de l'UFO Harry Jäger, évaluant le taux d'annulation à environ 90%. Sollicité par l'AFP, le groupe Lufthansa a simplement affirmé que «plus d'un tiers des vols de Lufthansa Airlines» étaient assurés vendredi, ce qui inclut Lufthansa Classic, Cityline, City Airlines, Air Dolomiti et Discover Airlines, et donc des compagnies non touchées par la grève.

Il a estimé qu'il serait en mesure de proposer «à nouveau la quasi-totalité du programme de vols samedi», bien que «quelques annulations et retards isolés» resteront possibles. Tous les vols opérés par la marque «classique» Lufthansa sont affectés au départ des aéroports de Francfort et de Munich, et ceux de la filiale régionale Cityline le sont dans neuf aéroports d'Allemagne au total.

580 vols annulés

Selon une porte-parole de l'aéroport de Francfort, le plus important d'Allemagne, «environ 580 vols» sont annulés vendredi sur l'ensemble du trafic aérien généré, incluant donc d'autres compagnies. D'après son homologue de l'aéroport de Munich, 400 sont annulés dans la capitale bavaroise.

Cet appel à la grève, quatrième pour le groupe aérien depuis le début de l'année, survient au retour des vacances de Pâques pour la majorité des régions allemandes. A l'origine du mouvement, le syndicat UFO reproche à la direction de Lufthansa un manque de progrès sur des sujets-clés de «la surcharge de travail», d'une «meilleure prévisibilité» et de «l'allongement des délais de préavis».

Lufthansa a estimé que «des solutions durables» ne pouvaient être trouvées «que par le dialogue», et appelé dans un communiqué l'UFO «à reprendre les négociations». Le 12 février, près de 800 vols avaient déjà dû être annulés chez la compagnie principale Lufthansa, la filiale Lufthansa CityLine et la branche de fret Lufthansa Cargo, affectant environ 100.000 passagers.

Et un mois plus tard, une nouvelle grève des pilotes, cette fois sur deux jours, a affecté près de la moitié des vols, selon le groupe.

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