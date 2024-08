La compagnie aérienne Lufthansa a annoncé vendredi prolonger la suspension de ses vols pour Beyrouth jusqu'au 30 septembre et jusqu'au 2 septembre pour Tel-Aviv et Téhéran, face aux risques d'aggravation du conflit dans la région. Sa filiale Swiss lui a emboîté le pas.

Les vols à destination et au départ de Beyrouth resteront suspendus jusqu’au lundi 30 septembre inclus». KEYSTONE

ATS

Après avoir «examiné la situation actuelle au Moyen-Orient», la compagnie helvétique «a décidé de prolonger la suspension des vols à destination et au départ de Tel Aviv jusqu’au lundi 2 septembre inclus. Les vols à destination et au départ de Beyrouth resteront suspendus jusqu’au lundi 30 septembre inclus», indique-t-elle dans un communiqué.

«Swiss reprendra l’utilisation de la partie nord-est de l’espace aérien iranien pour les survols à partir du mardi 27 août. Cependant, la compagnie continuera d’éviter le reste de l’espace aérien iranien ainsi que les espaces aériens au-dessus de l'Irak et d'Israël jusqu'à nouvel ordre», ajoute-t-elle, en précisant qu'elle «continue de suivre de près la situation au Moyen-Orient».

Première compagnie aérienne européenne, Lufthansa annonce par ailleurs que les vols vers Amman, en Jordanie, et Erbil, en Irak, vont reprendre dès le 27 août. Un «couloir dans le nord de l'espace aérien irakien» sera utilisé pour atteindre Erbil.

Comme d'autres compagnies aériennes, Lufthansa et ses filiales ont interrompu leurs liaisons avec le Moyen-Orient depuis début août, sur fond de crainte d'une escalade militaire entre Israël d'une part et l'Iran et ses alliés – Hamas, Hezbollah libanais – d'autre part.

A l'inverse du groupe allemand, Air France et sa filiale Transavia ont repris leurs vols vers Beyrouth depuis le 15 août.

afp