L'homme politique britannique Norman Tebbit, ancien président du parti conservateur et l'un des plus fervents soutiens de l'ex-Première ministre Margaret Thatcher, est décédé à l'âge de 94 ans, a annoncé mardi sa famille.

Norman Tebbit (ici avec Margaret Thatcher en 1987) est décédé à l'âge de 94 ans. ats

Keystone-SDA ATS

Il est «mort paisiblement chez lui» lundi, a précisé son fils William dans un communiqué. Norman Tebbit a été membre des gouvernements de Margaret Thatcher de 1979 à 1987 où il a notamment occupé les postes de secrétaire d'État à l'Emploi, au Commerce et à l'Industrie.

Il a aussi été Chancelier du duché de Lancaster, prestigieuse fonction officielle au sein du cabinet de Downing Street et présidé le parti conservateur entre 1985 et 1987.

Attentat

En 1984, il a été gravement blessé lors de l'attentat à la bombe intenté contre la «Dame de fer» par l'Armée républicaine irlandaise (IRA) à Brighton. Son épouse a elle été paralysée à vie. Il a mis fin à sa carrière politique en 1987 afin de s'occuper d'elle.

Partisan de la peine de mort et des restrictions à l'immigration, il a été l'un des plus ardents défenseurs de Margaret Thatcher et de sa politique libérale.

Immédiatement après l'annonce de sa mort, la cheffe de file des Tories Kemi Badenoch a salué «une icône de la vie politique britannique» dont la mort «attristera l'ensemble de la classe politique».