Carnet noir «L'un des plus grands génies contemporains» s’est éteint

ATS

29.8.2025 - 09:31

Le célèbre compositeur russe Rodion Chtchedrine est décédé dans la nuit à l'âge de 92 ans, a annoncé vendredi le théâtre Bolchoï de Moscou dans un communiqué. Il est l'auteur de ballets mondialement connus.

Rodion Chtchedrine est décédé dans la nuit à l'âge de 92 ans.
Rodion Chtchedrine est décédé dans la nuit à l'âge de 92 ans.
imago images / CTK Photo

Keystone-SDA

29.08.2025, 09:31

«L'un des plus grands génies contemporains», dont «les opéras, les ballets et les symphonies sont joués depuis plusieurs décennies sur les plus grandes scènes mondiales» est parti dans la nuit, a indiqué le Bolchoï.

«Rodion Chtchedrine est un phénomène unique et toute une époque dans la vie de la culture musicale mondiale», souligne le communiqué, en déplorant une «tragédie énorme» et une «perte irréparable» pour le monde artistique.

Né le 16 décembre 1932 à Moscou, le compositeur s'est fait connaître en Occident avec Carmen Suite, musique de ballet écrite en 1967 qui a fait briller son épouse, la grande ballerine russe, Maïa Plissetskaïa, sur la scène du Bolchoï.

Consacrée par le Bolchoï «prima ballerina assoluta», Maïa Plissetskaïa s'est éteinte en 2015.

Symphonies et concertos

S'inspirant des contes de fée et de la littérature classique russe, Chtchedrine a également composé les ballets Le Petit cheval bossu, Anna Karenina (d'après Léon Tolstoï), La Mouette (d'après Anton Tchekhov).

Auteur de l'opéra Lolita, composée d'après le roman controversé de Nabokov et dont la première mondiale a eu lieu en 1994 à Stockholm, il s'est aussi distingué pour ses symphonies et ses concertos pour piano et orchestre interprétés aussi bien en Europe, comme en Asie et aux Etats-Unis.

Riche de plus de 80 oeuvres au total, «l'héritage artistique inestimable de Chtchedrine trouve toujours un écho dans les coeurs du public», a souligné le Bolchoï.

