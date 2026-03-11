  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Ski alpin
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Autres
  9. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Carnet noir L’un des plus grands représentants de la littérature latino-américaine est mort

ATS

11.3.2026 - 01:19

L'écrivain péruvien Alfredo Bryce Echenique, l'un des plus grands représentants de la littérature latino-américaine, est décédé à l'âge de 87 ans, a annoncé mardi la Maison de la littérature péruvienne.

L'écrivain péruvien Alfredo Bryce Echenique est décédé.
L'écrivain péruvien Alfredo Bryce Echenique est décédé.
KEYSTONE

Keystone-SDA

11.03.2026, 01:19

11.03.2026, 07:40

Auteur notamment de «Un monde pour Julius» adapté au cinéma ou «Ne m'attendez pas en avril», Alfredo Bryce Echenique a reçu de nombreux prix tout au long de sa carrière et est l'un des écrivains latino-américains les plus traduits en Europe.

«Nous déplorons le décès d'Alfredo Bryce Echenique, l'une des voix les plus représentatives de la littérature péruvienne contemporaine», a déclaré l'organisme gouvernemental.

La présidence du Pérou a également déploré sa mort. «Sa plume (...) laisse un immense vide, mais un héritage éternel», a déclaré sur X le bureau du président par intérim José Maria Balcazar.

Souvent cité comme auteur péruvien de référence après son ami Mario Vargas Llosa, décédé en avril 2025 à 89 ans, Alfredo Bryce Echenique avait alors regretté la mort du prix Nobel de littérature, «un deuil pour le Pérou car personne ne nous a autant représentés dans le monde que lui, avec son oeuvre en général, sa ténacité, sa pureté et son immensité».

Né à Lima

La Chaire Vargas Llosa a déploré son décès, qualifiant M. Bryce Echenique d'une des plumes «les plus singulières et attachantes» de la scène culturelle hispano-américaine.

Après son célèbre roman «Un monde pour Julius», paru en 1970, Alfredo Bryce Echenique a produit de nombreuses oeuvres tels que «Guide triste de Paris» ou bien «La Vie exagérée de Martin Romaña».

Son dernier livre, un ouvrage autobiographique publié en 2021 «Permis de me retirer», était le troisième tome de ses «Antimémoires» en référence à l'oeuvre de l'écrivain français André Malraux.

Né à Lima le 19 février 1939, Alfredo Bryce Echenique vivait ces dernières années à l'écart de la vie publique. D'abord diplômé en droit, il a ensuite obtenu le titre de docteur ès lettres à l'université nationale de San Marcos, à Lima. Il a vécu une grande partie de son existence en Europe, notamment en Espagne et en France où il a enseigné à l'université.

Alfredo Bryce Echenique affrontait un cancer depuis plusieurs années et se déplaçait en fauteuil roulant. Il y a deux semaines, sa santé s'est fragilisée à la suite d'une affection pulmonaire, selon des sources de son entourage.

Dans un entretien avec l'AFP en 2009, il déclarait avoir, dès l'enfance, une immense facilité à inventer des histoires, et se qualifiait de «conteur d'histoires».

Les plus lus

La police évoque un «acte volontaire» avec un «engin incendiaire»
Stupeur : il reçoit son colis de Temu et tombe sur une bien mauvaise surprise
189,9 millions de francs : l'Euro Millions tient enfin son grand gagnant
Car postal en feu : l'identification des victimes prendra du temps
Un énorme réseau de trafic d'êtres humains démantelé en Europe
Le Bayern et l’Atlético en mode destruction, le Barça miraculé !