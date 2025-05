L’un des survivants de la tragédie des Andes a rendu son dernier souffle

L'Uruguayen Daniel Fernandez Strauch, l'un des survivants de la tragédie andine racontée dans le film «Le Cercle des neiges», est décédé jeudi à Montevideo à l'âge de 79 ans, ont annoncé ses proches.

Daniel Fernandez Strauch (en bas, au milieu de l’image) est décédé jeudi à Montevideo à l'âge de 79 ans. ats

Agence France-Presse Gregoire Galley

M. Fernandez Strauch fut l'un des protagonistes de l'odyssée vécue par 16 Uruguayens pour survivre à un accident d'avion au milieu de la cordillère des Andes en 1972, jusqu'à ce qu'ils soient secourus après avoir enduré 72 jours de froid extrême. Une histoire qui a passionné le monde entier.

«Daniel est parti, mais pas avant de s'être battu, comme il l'a fait toute sa vie, en donnant l'exemple», a écrit le réalisateur du «Cercle des neiges», l'Espagnol Juan Antonio Bayona, en annonçant la mort de l'Uruguayen sur ses réseaux sociaux.

A Montevideo, Pablo Vierci, auteur du livre du même nom, a confirmé à l'AFP la mort de son ami. «Il était malade depuis longtemps», a déclaré M. Vierci, sans donner davantage de détails.

M. Bayona, dont le film sur la tragédie devenue mondialement célèbre sous le nom de «Miracle des Andes» a été nommé pour l'Oscar du meilleur film international, a décrit M. Fernandez Strauch comme un homme au «cœur de géant». «Dans les montagnes, il a dû assumer un rôle très difficile», a rappelé le cinéaste.

Daniel Fernandez Strauch, qui avait 26 ans lorsqu'il s'est retrouvé bloqué dans la montagne, a été l'un de ceux qui ont organisé et distribué la nourriture à ses compagnons, avec ses cousins Eduardo et Adolfo Strauch. Ce fut «la tâche la plus horrible de toutes», avait-il reconnu dans une interview accordée à l'AFP en 2023.

Les survivants, pour la plupart des jeunes joueurs d'une équipe de rugby amateur uruguayenne, ont dû se nourrir de la chair des défunts pour survivre, l'un des aspects les plus douloureux du drame, qui a fait 29 morts.

Ingénieur agronome de profession, M. Fernandez Strauch est le quatrième survivant du «Miracle des Andes» a décédé, après alvaro Mangino (2025), José Luis Inciarte (2023) et Javier Methol (2015).