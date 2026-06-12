Le Britannique David Hockney est décédé jeudi à l'âge de 88 ans chez lui à Londres, a annoncé vendredi son agente. Il était l'une des figures les plus influentes de l'art contemporain, connu pour ses oeuvres aux couleurs vibrantes.

David Hockney est décédé jeudi à l'âge de 88 ans chez lui à Londres. ats

Keystone-SDA ATS

Il «s'est éteint paisiblement chez lui le 11 juin 2026, un mois avant son 89e anniversaire», a indiqué dans un communiqué Erica Bolton, à la tête de l'agence qui le représentait.

Avec sa carrière qui s'est étendue sur sept décennies et son oeuvre prolifique, David Hockney est «l'une des figures les plus importantes de l'art contemporain aux XXe et XXIe siècles», souligne-t-elle. L'artiste, l'un des plus cotés au monde de son vivant, était notamment connu pour sa maîtrise exceptionnelle de la couleur.

Le Centre Pompidou à Paris, qui lui a consacré deux expositions, en 1999 et en 2017, a rendu hommage à David Hockney, «créatif jusqu'au bout de sa vie en renouvelant sans cesse ses idées». «Son oeuvre reste, éclatante, vivante et éternelle», a salué le musée d'art moderne et contemporain.

David Hockney «a su allier un talent exceptionnel pour le dessin à un sens aigu de l'observation, une compréhension approfondie de l'histoire de l'art et une ouverture d'esprit vis-à-vis des technologies modernes», a résumé Erica Bolton.

Figure du pop art des années 1960, le Britannique s'est illustré par sa capacité à se renouveler, maîtrisant les techniques académiques avant de s'emparer des nouvelles technologies, avec ses oeuvres à l'iPad, réalisées à 70 ans passés.

David Hockney est né le 9 juillet 1937 à Bradford, dans le nord-est de l'Angleterre, au sein d'une famille modeste et a réalisé très tôt qu'il voulait être artiste. Après des études à Londres au prestigieux Royal College of Art, il s'est installé à Los Angeles en 1964.

Fumeur rebelle

Trois ans plus tard, il a peint l'une des toiles qui reste parmi ses plus connues, «A Bigger Splash» (1967), éclaboussure dans une piscine d'une villa californienne baignée de soleil, symbole de plaisir et de sensualité.

Toujours inspiré par les piscines, il a réalisé en 1972 «Portrait of an Artist (Pool with two figures)». En 2018, cette toile a été adjugée 90,3 millions de dollars aux enchères à New York, un record (depuis détrôné par le lapin du sculpteur américain Jeff Koons).

Au début des années 2000, il est retourné dans son Yorkshire natal, auquel il a donné vie en couleur en peignant ses paysages vallonnés. En 2013, après la mort tragique de son assistant, il s'est installé à nouveau à Los Angeles.

Il a posé ses valises en 2019 en Normandie, où il résidait pendant le Covid. «Ma joie vient de la manière dont je regarde le monde», avait-il confié dans un entretien à l'AFP en 2021.

Il avait peint l'hiver, le printemps, l'été et l'automne normands, transfigurés par couches successives de dessins «peints» sur iPad et imprimés. En 2023, il était retourné vivre en Angleterre.

Après, il a continué de «peindre avec fougue» et organisé deux nouvelles expositions à Londres, explique Erica Bolton. Il est actuellement exposé à la Serpentine North Gallery, où sont montrées ses toiles normandes et dix autres oeuvres.

Une immense rétrospective lui a été consacrée en 2025 à la Fondation Louis Vuitton à Paris. La Tate va prochainement lui consacrer une exposition, selon l'agente.

David Hockney était un fumeur invétéré et rebelle toute sa vie, militant contre les lois antitabac. Il a fumé jusqu'à la fin. Il laisse derrière lui son compagnon de longue date, Jean-Pierre Gonçalves de Lima et son petit-neveu Richard, qui lui a servi d'assistant de studio durant ses dernières années, indique le communiqué.