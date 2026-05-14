Carnet noir«L’une des voix les plus influentes de l'avant-garde féministe» s’est éteinte à 85 ans
Basile Mermoud
14.5.2026
L'artiste autrichienne Valie Export, engagée pour la cause des femmes et connue pour ses performances publiques remontant à la fin des années 1960, est décédée jeudi à Vienne à l'âge de 85 ans, a annoncé sa fondation.
Agence France-Presse
14.05.2026, 20:31
Basile Mermoud
«Nous pleurons une artiste remarquable, une personnalité extraordinaire et un être humain incroyable», a déclaré sa fondation dans un communiqué, saluant «l'une des voix les plus influentes de l'avant-garde féministe européenne».
Selon Valie Export, la majorité de ses oeuvres (photographies, vidéos, installations, sculptures et performances) prenaient pour objet le corps féminin, soumis aux normes sociales.
Défiant l'Autriche conservatrice, ses travaux n'avaient jamais vocation à «choquer», mais constituaient plutôt, selon l'artiste, des «actes de protestation» invitant à la réflexion sur les comportements dominants dans la société.