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Carnet noir «L’une des voix les plus influentes de l'avant-garde féministe» s’est éteinte à 85 ans

Basile Mermoud

14.5.2026

L'artiste autrichienne Valie Export, engagée pour la cause des femmes et connue pour ses performances publiques remontant à la fin des années 1960, est décédée jeudi à Vienne à l'âge de 85 ans, a annoncé sa fondation.

Valie Export, 83-year-old Austrian avant-garde artist poses for a photo at the opening of her exhibition 'VALIE EXPORT Retrospective' at the Albertina art gallery in Vienna, Austria on June 22, 2023. Best known for her provocative public performances and expanded cinema work, Valie Export's artistic work also includes video installations, computer animations, photography, sculpture and publications covering contemporary art. (Photo by JOE KLAMAR / AFP)
Valie Export, 83-year-old Austrian avant-garde artist poses for a photo at the opening of her exhibition 'VALIE EXPORT Retrospective' at the Albertina art gallery in Vienna, Austria on June 22, 2023. Best known for her provocative public performances and expanded cinema work, Valie Export's artistic work also includes video installations, computer animations, photography, sculpture and publications covering contemporary art. (Photo by JOE KLAMAR / AFP)
AFP

Agence France-Presse

14.05.2026, 20:31

«Nous pleurons une artiste remarquable, une personnalité extraordinaire et un être humain incroyable», a déclaré sa fondation dans un communiqué, saluant «l'une des voix les plus influentes de l'avant-garde féministe européenne».

Selon Valie Export, la majorité de ses oeuvres (photographies, vidéos, installations, sculptures et performances) prenaient pour objet le corps féminin, soumis aux normes sociales.

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Défiant l'Autriche conservatrice, ses travaux n'avaient jamais vocation à «choquer», mais constituaient plutôt, selon l'artiste, des «actes de protestation» invitant à la réflexion sur les comportements dominants dans la société.

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