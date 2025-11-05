  1. Clients Privés
«Situations pratiques» L'Université de Genève s'intéresse à la défense de l'Etat de droit

ATS

5.11.2025 - 10:12

La défense de l'Etat de droit sera au coeur de la Semaine des droits humains de l'Université de Genève (UNIGE) dès lundi. Théâtre participatif, faux procès, colloques et tables rondes offriront un espace de réflexion et de dialogue autour des fondements juridiques et politiques de l'Etat de droit.

L'Université de Genève se penche sur la défense de l'Etat de droit, du 10 au 14 novembre, pour sa Semaine des droits humains (image d'illustration).
L'Université de Genève se penche sur la défense de l'Etat de droit, du 10 au 14 novembre, pour sa Semaine des droits humains (image d'illustration).
ATS

Keystone-SDA

05.11.2025, 10:12

05.11.2025, 10:17

L'événement s'ouvrira avec les lauréats du Prix Nobel de la paix 2022. Une représentante de l'ONG biélorusse Viasla témoignera de l'importance de défendre l'Etat de droit «et les sacrifices que cela peut impliquer», en compagnie de la directrice du Centre pour les libertés civiles en Ukraine et du président du conseil d'administration du Centre des droits humains, indique l'UNIGE.

Pierre Haski, président de Reporters sans frontières, présentera son documentaire «L'Amérique en guerre», sur l'histoire militaire de ce pays, suivi d'une table ronde. Plus actuel, le combat des femmes baloutches au Pakistan contre les disparitions forcées sera ensuite abordé.

Théâtre et grand procès

Des conférences sur la désinformation politique, une table ronde sur les violences policières sont aussi au programme. L'Etat de droit devra littéralement se défendre devant un tribunal, lors de son «Grand procès» organisé en partenariat avec la Société de rhétorique genevoise.

Pour donner corps à la thématique, un spectacle de théâtre participatif a été créé spécifiquement pour cette semaine par la troupe Specta(c)tor. «Scènes d'arbitraire ordinaire» permettra au public de réaliser «combien de nombreuses situations pratiques, quotidiennes, engagent le thème de l'Etat de droit».

La semaine se clôturera par une rencontre dédiée à la catastrophe en cours au Soudan, avec des représentants de l'ONG soudanaise Emergency Response Room. Cette «organisation horizontale d'entraide communautaire» constituée dans le pays face à la crise de l'Etat est «un des endroits où l'on s'autorise à penser à un Soudan post-guerre civile», précise l'UNIGE.

