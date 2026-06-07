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«Je ne partirai pas en vacances» Lyhanna: Darmanin ordonne une revue de 70'000 plaintes d'ici au 14 juillet

Valérie Passello

7.6.2026

Le ministre de la Justice Gérald Darmanin a annoncé dimanche qu'il allait demander aux procureurs généraux de reprendre «l'intégralité des plaintes qui touchent les enfants», soit environ 70'000 dossiers, d'ici au 14 juillet, dans le sillage de l'affaire Lyhanna.

«Il y a eu des défaillances graves» dans l'affaire Lyhanna, fillette de 11 ans retrouvée morte jeudi dans le Gers, a affirmé Gérald Darmanin, citant les remontées de ses procureurs généraux.
«Il y a eu des défaillances graves» dans l'affaire Lyhanna, fillette de 11 ans retrouvée morte jeudi dans le Gers, a affirmé Gérald Darmanin, citant les remontées de ses procureurs généraux.
KEYSTONE

Agence France-Presse

07.06.2026, 19:58

«Je ne partirai pas en vacances» et «il n'y a pas un haut magistrat qui va partir en vacances» tant qu'il n'aura pas reçu «un par un les procureurs généraux» pour faire le bilan, a encore prévenu sur LCI le garde des Sceaux, qui réunit lundi matin à la Chancellerie les procureurs généraux.

«Il y a eu des défaillances graves» dans l'affaire Lyhanna, fillette de 11 ans retrouvée morte jeudi dans le Gers, a affirmé Gérald Darmanin, citant les remontées de ses procureurs généraux.

Il a assuré qu'il rendra public le rapport de l'inspection qui, «sous quinze jours, dira qui sont les responsables de ces défaillances».

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Des sanctions sont «possibles» et «prévues par la Constitution», a-t-il mis en garde, précisant qu'en tant que ministre il avait «le droit de proposer des sanctions» contre les magistrats du parquet, allant jusqu'à la révocation. «Et si cela mérite la révocation, je proposerai la révocation», a lancé le ministre.

«Je pense, pour vous donner mon avis, que cette affaire a été traitée un peu comme n'importe quelle autre affaire. Et qu'on n'a pas compris, ni à la gendarmerie (...) ni sans doute dans la magistrature concernée dans cette affaire précise, on n'a pas compris que quand il y a un viol sur enfant, c'est urgence absolue et qu'on devrait commencer par entendre la personne qui est accusée», a martelé le ministre sur LCI.

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Le suspect du meurtre de Lyhanna avait fait l'objet de plusieurs plaintes pour viols sur mineurs. Deux avaient été classées. Celle au coeur de la polémique concerne une autre fillette pour laquelle il n'avait pas été entendu au bout de plusieurs mois.

«Manifestement», cette plainte «n'a pas été priorisée», a estimé le garde des Sceaux, qui a fait valoir qu'il avait demandé aux parquets de prioriser les dossiers de violences faites aux femmes et aux enfants.

tbm/asl/fmp

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