Les recherches se poursuivent mercredi avec l'aide de chasseurs et de pêcheurs pour tenter de retrouver Lyhanna, 11 ans portée disparue depuis six jours à Fleurance, dans le Gers, au lendemain de l'annonce qu'une plainte pour viol sur mineure visait déjà le suspect.

Les gendarmes vont se focaliser mercredi sur «des vérifications de points d'intérêt particuliers», justement connus des pêcheurs ou des chasseurs locaux. AFP

Agence France-Presse Basile Mermoud

«Rien de notable depuis hier (mardi) en termes d'opérations. Les unités poursuivent dans divers secteurs notamment en lien et en encadrant les chasseurs sur des chemins forestiers sur les communes du secteur de Fleurance», a indiqué un porte-parole de la gendarmerie, dans un point sur les recherches, effectué aux alentours de 08h00.

Les gendarmes vont se focaliser mercredi sur «des vérifications de points d'intérêt particuliers», justement connus des pêcheurs ou des chasseurs locaux à qui un rendez-vous a été donné aux alentours de 09h00 à Fleurance.

Mardi soir, des sources judiciaires ont confirmé à l'AFP que l'homme mis en examen pour enlèvement dans le cadre de l'enquête sur la disparition de la collégienne était déjà connu des autorités qui enquêtaient sur lui à la suite d'une plainte pour viols sur une enfant de 10 ans, déposée en 2025.

Le procureur de Toulouse David Charmatz a confirmé mardi soir l'existence d'une plainte pour «viols sur mineure de moins de 15 ans», déposée le 22 août 2025 à la brigade de gendarmerie de Plaisance du-Touch en Haute-Garonne.

Comme l'agression avait eu lieu à Montastruc-sur-Gers, village où résident Lyhanna et ses parents dans le Gers, le parquet de Toulouse a dû transférer le dossier au parquet d'Auch.

«Les faits ont donné lieu à un début d'enquête (...) Le dessaisissement a été acté début novembre», a déclaré à l'AFP le procureur de Toulouse, confirmant une information de BFM-TV.

Sollicitée par l'AFP, la procureure d'Auch Clémence Meyer a confirmé avoir reçu le dossier en décembre. «La plainte a été reçue au parquet d'Auch en décembre 2025, transmise pour enquête à la gendarmerie en janvier 2026. Les investigations sont en cours depuis», a-t-elle précisé.