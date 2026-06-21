Les rapports officiels pointent des «dysfonctionnements» et des «erreurs individuelles»

  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Mondial 2026
  4. Foot
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Autres
  8. Sport TV
  1. Foot
  2. Mondial 2026
  3. Super League
  4. Challenge League
  5. Champions League
  6. Bundesliga
  7. Premier League
  8. Serie A
  9. LaLiga
  10. Ligue 1
  11. Europa League
  12. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Affaire Lyhanna Les rapports officiels pointent des «dysfonctionnements» et des «erreurs individuelles»

ATS

21.6.2026 - 15:57

Les rapports des inspections générales de la gendarmerie et de la justice sur l'affaire Lyhanna mettent en évidence des «dysfonctionnements» et des «erreurs individuelles» dans le traitement d'une plainte pour viols sur mineur déposée en août 2025 contre Jérôme Barella. Ces conclusions ont été confirmées dimanche à l'AFP par plusieurs sources concordantes.

Neuf procédures ont été déclenchées au total contre le principal suspect, Jérôme Barella (archives). 
Neuf procédures ont été déclenchées au total contre le principal suspect, Jérôme Barella (archives). 
AFP

Keystone-SDA

21.06.2026, 15:57

21.06.2026, 15:58

Ce constat avait été fait dès le début par les ministres de l'Intérieur et de la Justice, Laurent Nuñez et Gérald Darmanin.

Les rapports, qui seront rendus publics lundi, ne comportent pas vraiment de révélations mais permettent, selon ces sources, de comprendre l'enchaînement des faits sur le traitement de la plainte d'août 2025.

Ils permettent «de comprendre l'incompréhensible», a résumé laconiquement l'une d'elles.

«Colère» et «dégoût». Lyhanna a été violée, de l'ADN du suspect retrouvé

«Colère» et «dégoût»Lyhanna a été violée, de l'ADN du suspect retrouvé

La Tribune Dimanche et Le Parisien ont fait état de ce même constat établi par les inspections qui évoquent des défaillances graves et des erreurs individuelles mais ne mettent pas en exergue un manque de moyens.

Une plainte ballottée entre Toulouse et Auch

Cette plainte pour viols de la mère de la petite Rosa, déposée à Toulouse et désignant Jérôme Bardella comme l'auteur, avait été d'abord confiée à des gendarmes de Haute-Garonne.

Elle avait été ensuite transmise au parquet d'Auch (Gers), les faits ayant eu lieu au domicile du mis en cause.

Les rapports relèvent que cette plainte a fait un nouvel aller-retour entre Auch et Toulouse, après avoir été transmise par courrier de Toulouse à Auch.

«Récupération politique». Affaire Lyhanna : le Premier ministre accuse La France insoumise de «cynisme»

«Récupération politique»Affaire Lyhanna : le Premier ministre accuse La France insoumise de «cynisme»

Le dernier acte connu jusque-là est une nouvelle audition de la mère de Rosa par les gendarmes de la brigade de Lectoure, suivie d'un contact le 14 février avec le parquet d'Auch.

Ensuite, plus rien. Jérôme Barella n'a été ni entendu ni placé en garde à vue, jusqu'à ce qu'il soit mis en cause dans l'enlèvement et la séquestration de Lyhanna, dont le corps a été retrouvé dans le silo d'une entreprise agricole désaffectée.

Les premiers résultats de l'autopsie de Lyhanna ont conclu qu'elle avait été violée. Des traces d'ADN de Jérôme Barella ont été découvertes sur son corps.

Archives sur l’affaire Lyhanna

Le corps de Lyhanna probablement retrouvé, le village de Puycasquier sous le choc

Le corps de Lyhanna probablement retrouvé, le village de Puycasquier sous le choc

"La population est atterrée": Au lendemain de la découverte à Puycasquier (Gers) d'un corps étant probablement celui de Lyhanna, une collégienne de 11 ans disparue depuis le 29 mai, le maire du village fait part d'un "sacré bouleversement".

05.06.2026

Les plus lus

«La Suisse de ma jeunesse n'existe plus»
Mondial 2026 : les pauses fraîcheur changent-elles vraiment le cours des matches ?
Faux papiers, sociétés écrans : le trafic de permis de séjour prospère en Suisse
«Activité obscène» - En jet privé, Infantino symbole de la démesure de la FIFA
Les négociations entre l'Iran et les Etats-Unis ont démarré
Les rapports officiels pointent des «dysfonctionnements» et des «erreurs individuelles»