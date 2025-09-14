Un homme est tombé dans une fosse d'argile et a été enseveli lors de travaux d'excavation dans un jardin à Lyss (BE) samedi. Il a été retrouvé mort, a indiqué dimanche la police cantonale bernoise.

Le malheureux a été retrouvé mort, a indiqué dimanche la police cantonale bernoise. (image prétexte) KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

L'accident du travail s'est produit peu avant midi samedi. Des tiers et les pompiers de Lyss, immédiatement dépêchés sur place, ont tenté en vain de dégager la victime, a poursuivi la police.

Celle-ci n'a pas encore été formellement identifiée. Le ministère public du Jura bernois-Seeland et la police ont ouvert une enquête afin de déterminer les circonstances exactes de l'accident.