Tribunal de Zurich Une médecin condamnée pour avoir tenté d’assassiner son ex-compagnon

ATS

26.2.2026 - 19:42

Le tribunal de district de Zurich a condamné une médecin suisse à une peine de six ans de prison pour tentative d'assassinat. L'accusée avait voulu en 2019 injecter à son ex-compagnon un relaxant musculaire avec une seringue.

Jeudi devant les juges, l'accusée s'est dite désolée mais a nié toute intention malveillante (photo d’illustration).
Jeudi devant les juges, l'accusée s'est dite désolée mais a nié toute intention malveillante (photo d’illustration).
KEYSTONE

Keystone-SDA

26.02.2026, 19:42

En plus de la peine privative de liberté, le tribunal a ordonné une thérapie ambulatoire pour la médecin. Il a estimé que l'accusée avait bel et bien voulu en septembre 2019 injecter le produit relaxant à son ex-partenaire, qui avait mis fin à leur relation, avec l'intention de le tuer.

La femme avait attendu son ex-ami devant son domicile à Zurich après leur rupture et tenté de lui injecter le produit alors qu'elle l'enlaçait brusquement. Elle transportait deux autres seringues dans son sac. Selon les experts, une dose suffisante du produit aurait pu paralyser les muscles respiratoires de la victime et entraîner sa mort.

Allemagne. L'AfD ne peut pas être classé parti «extrémiste» de droite

AllemagneL'AfD ne peut pas être classé parti «extrémiste» de droite

Plus de six ans

Jeudi devant les juges, l'accusée s'est dite désolée mais a nié toute intention malveillante. Elle a invoqué un état psychique exceptionnel le jour des faits, mais n'avait jamais eu l'intention de blesser, voire de tuer son ex-compagnon, qui venait de rompre peu de temps auparavant. Elle a présenté les faits comme une tentative maladroite de réconciliation.

L'affaire a duré plus de six ans. Au départ, le parquet voulait clore le dossier par une ordonnance pénale pour tentative de coups et blessures simple, mais l'ex-compagnon s'est défendu. L'affaire a pris un nouveau tournant en 2021, lorsque le juge a renvoyé le dossier au ministère public, dans le but d'examiner la possibilité d'un délit d'homicide. Le jugement n'est pas encore définitif et peut faire l'objet d'un recours.

