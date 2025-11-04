Valais: il renvoie sa patiente chez elle, sans détecter une rupture d'anévrisme

  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Médecin condamné Valais: il renvoie sa patiente chez elle, sans détecter une rupture d'anévrisme

ATS

4.11.2025 - 11:42

Un médecin de famille a été condamné par le Tribunal cantonal valaisan (TC) pour lésions corporelles graves par négligence. Il n’a pas détecté une première rupture d’anévrisme qui a débouché sur une seconde, plus grave. L'homme va saisir le Tribunal fédéral.

Le Tribunal cantonal valaisan a confirmé la peine infligée par le Tribunal de Sierre (image d'illustration).
Le Tribunal cantonal valaisan a confirmé la peine infligée par le Tribunal de Sierre (image d'illustration).
ATS

Keystone-SDA

04.11.2025, 11:42

04.11.2025, 11:55

Condamné à 45 jours-amendes avec sursis par le Tribunal de district de Sierre en février 2024, l'ex-praticien a vu son appel être rejeté par le Tribunal cantonal, la valeur du jour-amende passant de 55 à 230 francs. Le septuagénaire devra également s'acquitter d' une amende de 1500 francs et devra verser 185'000 francs pour tort moral envers la victime et sa famille.

Le 29 mai 2017, une trentenaire, victime de douleurs aux cervicales et à la tête, soudainement devenues aiguës, se présente chez un médecin de garde à Sion. Le praticien lui prescrit alors des antidouleurs. Ils s'avéreront sans effet.

Mauvais diagnostic

Trois jours plus tard, la jeune maman d'un bébé de 2 mois appelle le cabinet de son médecin de famille, toujours diminuée dans sa santé. Celui-ci choisit de l'accueillir en urgence l'après-midi. Pour le médecin, les douleurs sont liées à un choc, la tête de la femme ayant heurté une porte, quelques jours plus tôt. Pas de quoi s'alarmer. La réalité est tout autre: la patiente a fait une première rupture d'anévrisme.

Durant la consultation, le praticien n'insiste pas pour faire une IRM avec un produit de contraste, sa patiente ayant une phobie de ce genre de pratique. Il choisit cependant de la soumettre à un scanner pour faire la lumière sur son état de santé. Chargé de la mission, un spécialiste en radiologie ne décèle alors rien de préoccupant. Le spécialiste a été acquitté par le Tribunal cantonal.

Manquement au devoir de diligence

Le 5 juin, la femme est toutefois acheminée en urgence par hélicoptère aux HUG, à Genève. Verdict: une seconde rupture d'anévrisme, beaucoup plus importante que la première, doublée d'une hémorragie cérébrale massive et de graves séquelles.

Pour le Tribunal cantonal, «le médecin traitant a manqué à son devoir de diligence en ne recherchant pas, par le biais de l'anamnèse, puis d'examens appropriés, si sa patiente avait été victime d'une hémorragie cérébrale consécutive à une rupture d'anévrisme. Les conséquences de ce manquement ont été dramatiques puisque sa patiente a été victime d'une seconde rupture d'anévrisme qui a entraîné une hémorragie et des séquelles importantes et irréversibles.»

«A ce jour, elle souffre toujours de graves déficits moteurs et cérébraux. Compte tenu de sa formation et de sa longue expérience, le prévenu devait envisager la possibilité d'une rupture d'anévrisme», ajoute le TC.

Un troisième procès en vue

Pour l'avocate de la partie plaignante, «la famille est soulagée que la condamnation soit confirmée et espère qu'il acceptera désormais sa responsabilité.»

Egalement contacté par Keystone-ATS, l'avocat du praticien a toutefois indiqué que son mandant souhaitait «porter l'affaire devant le Tribunal fédéral.» L'arrêt du TC «procède d'une appréciation arbitraire des faits et d'une lecture biaisée de l'expertise judiciaire», a réagi le médecin.

Les plus lus

Tragédie : ivre, elle chute d’un bateau de croisière sous les yeux de sa fille
«J'ai été menacée de viol tellement de fois que j'en ai perdu le compte»
Valais: il renvoie sa patiente chez elle, sans détecter une rupture d'anévrisme
Vers une pénurie de pilotes militaires
«J'ai vu beaucoup de combats que je pensais avoir réussi à écarter resurgir»
La Suisse est plus touchée par le changement climatique que ce que l’on pensait – quatre tendances inquiètent