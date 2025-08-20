  1. Clients Privés
Aucun signe précurseur Mère et ses deux filles tuées à Corcelles: ex-époux arrêté

ATS

20.8.2025 - 12:05

Une femme de 47 ans et ses deux filles de 10 ans et 3 ans et demi ont été tuées mardi dans leur appartement d'un petit immeuble locatif à Corcelles (NE). Les victimes ont succombé à des coups de couteau. L'ex-époux, qui a été blessé par la police, a été arrêté.

Simon Baechler, gauche, chef de la police judiciaire du canton de Neuchatel et le Procureur neuchâtelois Jean-Paul Ros, droite, parlent lors d'une conférence de presse du Ministère public et de la police neuchâteloise le mercredi 20 août 2025.
Simon Baechler, gauche, chef de la police judiciaire du canton de Neuchatel et le Procureur neuchâtelois Jean-Paul Ros, droite, parlent lors d'une conférence de presse du Ministère public et de la police neuchâteloise le mercredi 20 août 2025.
KEYSTONE

Keystone-SDA

20.08.2025, 12:05

«Le suspect était séparé à l'état civil de son épouse depuis le 12 juin et était désormais domicilié au Locle», a déclaré mercredi Simon Baechler, chef de la police judiciaire neuchâteloise. Les victimes, tout comme l'homme interpellé, âgé de 52 ans, étaient de nationalité algérienne et au bénéfice d'un permis C.

«L'heure de la mort des victimes n'est pas encore connue et sera déterminée par l'autopsie», a expliqué Jean-Paul Ros, procureur. Des plaintes réciproques entre époux avaient été déposées entre 2020 et 2022 pour notamment des dommages à la propriété. «Mais rien depuis 2022», a expliqué Simon Baechler.

La famille ne faisait pas l'objet d'un suivi policier car les situations de violence de l'époque n'avaient pas «une gradation très forte et rien ne s'était passé depuis trois ans. Il y a chaque jour des cas de violence domestique dans le canton. Il est impossible de tous les suivre à long terme, quand il n'y a pas d'indices qui poussent à le faire. La police n'avait pas d'informations qu'un drame allait se produire», a ajouté Simon Baechler.

La police neuchâteloise a été alertée vers 21h15 par un appel d'urgence d'un proche à l'étranger qui n'avait plus de nouvelles depuis 14h00, alors que le contexte familial était tendu. Une patrouille se rend sur les lieux, mais personne ne répond. Elle n'entend aucun bruit et ne voit pas de lumière non plus.

Vision d'horreur et stupeur

La police fait des recherches et prend contact avec les hôpitaux mais rien de particulier ne ressort de cette enquête. Vers 22h30, la police prend la décision de faire ouvrir la porte par un serrurier. «Comme il n'y avait pas d'indices concrets d'un éventuel péril, la porte n'a pas été forcée immédiatement», a expliqué Simon Baechler.

Une fois la porte ouverte vers 23h30, les deux policiers et le serrurier sont stupéfaits de découvrir une vision d'horreur: deux corps d'enfants ensanglantés et un homme debout, armé d'un couteau de cuisine long de 15 centimètres. Les gendarmes lui ordonnent de lâcher le couteau, le suspect n'obtempère pas et se déplace en direction des policiers.

Un des deux gendarmes fait usage de son arme et tire trois coups dans le bas du corps de l'ex-époux, ce qui permet de l'interpeller. Des premiers soins lui sont donnés, tout comme aux enfants qui étaient vraisemblablement décédés depuis un moment.

Les policiers continuent le tour de l'appartement et découvrent une autre victime: la mère des enfants qui gît dans une mare de sang. Le chat de la famille a aussi été tué.

Le suspect est pour l'instant accusé par le procureur de meurtre sur son ex-femme et ses filles et de tentative de meurtre sur les agents de police. Il est hospitalisé dans un état stable, ses jours ne sont pas en danger.

Le policier, qui a tiré, fera l'objet d'une enquête et d'investigations conformément à la loi, a ajouté le procureur. «L'arme a été utilisée de manière proportionnée», a estimé Jean-Paul Ros. Une cellule psychologique a été mise en place pour l'entourage, le serrurier et le voisinage et notamment à l'école où la fille aînée était scolarisée.

