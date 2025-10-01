  1. Clients Privés
Madagascar La contestation reste vive: «Nous demandons la démission du président»

ATS

1.10.2025 - 23:51

Pendant que des tirs de gaz lacrymogène résonnent à Antananarivo, des rassemblements de jeunes dans plusieurs villes du pays réclament mercredi le départ du président Andry Rajoelina, après déjà une semaine de manifestations et un appel désormais à la grève générale.

Reprenant le drapeau pirate tiré du manga «One Piece» vu lors des contestations en Indonésie ou au Népal et baptisé en référence à la génération née avec l'an 2000, le mouvement Gen Z est très organisé sur les réseaux sociaux et a embrasé le pays au-delà de la capitale.
Reprenant le drapeau pirate tiré du manga «One Piece» vu lors des contestations en Indonésie ou au Népal et baptisé en référence à la génération née avec l'an 2000, le mouvement Gen Z est très organisé sur les réseaux sociaux et a embrasé le pays au-delà de la capitale.
KEYSTONE

Keystone-SDA

01.10.2025, 23:51

Mercredi soir, le chef de l'Etat a organisé une réunion au palais présidentiel avec des représentants de la communauté internationale, qui s'est terminée peu après 19h00 locales (18h00 en Suisse), a indiqué à l'AFP une porte-parole de la présidence Lova Ranoromaro.

Selon elle, le mouvement est dispersé, «sans qu'un vrai leader clair n'émerge pour porter leur parole et permette un échange structuré».

«Les revendications exprimées – notamment l'accès à l'eau et à l'électricité – ont déjà été prises en compte, avec en l'occurrence le soutien de nos partenaires internationaux. Mais (...) une instabilité politique conduirait à la suspension de ces appuis», a-t-elle ajouté, en évoquant «des financements importants».

Dans la grande ville d'Antsiranana, une foule de plusieurs milliers de personnes a défilé en appelant au départ du président, a confirmé à l'AFP une source locale dans le nord de Madagascar. Un rassemblement de centaines de personnes est également en cours à Toliara (sud).

Retrait «stratégique»

Le mouvement Gen Z, à l'origine de la contestation, a appelé tard mercredi soir à un «retrait stratégique de 24 heures à Antananarivo» pour «préserver la santé et l'énergie de chacun». «Cela n'empêche en rien la poursuite des mobilisations dans les autres régions», prévient-il cependant dans un communiqué.

Dans l'après-midi, le centre d'Antananarivo était bouclé par les forces de l'ordre qui ont fait usage de gaz lacrymogène pour disperser des groupes épars, a constaté une équipe de l'AFP. Mais la vie suivait son cours normal dans le reste de la capitale.

La répression, ayant fait au moins 22 morts et des centaines de blessés d'après un bilan de l'ONU lundi, a durci le mouvement dont le mot d'ordre est désormais «Rajoelina, dégage» ("Miala Rajoelina").

Des images d'un jeune garçon blessé au visage mercredi ont fait le tour des réseaux sociaux et médias malgaches.

«Le gouvernement a pris en charge gratuitement le traitement du garçon blessé», a indiqué le principal hôpital de la capitale dans un message sur les réseaux sociaux montrant l'enfant, tête bandé, passant des imageries médicales.

L'Eglise appelée à la rescousse

L'opposition, d'abord timide, s'est jointe mercredi à la dynamique via une rare prise de position de la plateforme Firaisankina.

Le principal opposant malgache Siteny Randrianasoloniaiko, notamment, et l'ancien président Marc Ravalomanana, parti après la contestation populaire de 2009, font partie des signataires.

Plus de 200 ONG locales ont par ailleurs appelé mercredi à la «fin immédiate de toutes formes de répression» et au «respect du droit de manifester», dans un communiqué commun.

Cinq des principales organisations de la société civile ont appelé «l'Eglise» à «conduire le processus de concertation», dans un communiqué commun, publié après un message du pape Léon XIV mercredi.

Le souverain pontife s'est dit «attristé par les nouvelles de Madagascar», île pauvre de l'océan Indien, et a appelé à la «promotion de la justice et du bien commun».

Ancien maire d'Antananarivo et magnat des médias, Andry Rajoelina, 51 ans, a été installé une première fois au pouvoir de 2009 à 2014 par les militaires après un soulèvement populaire. Il s'est mis en retrait quatre ans sous la pression internationale puis s'est fait élire en 2018 et réélire en 2023 lors d'un scrutin contesté.

Appel à la démission du président

Le renvoi lundi de son gouvernement ne «suffit pas», balayait mardi auprès de l'AFPTV un porte-parole du mouvement à l'université d'Antananarivo préférant conserver l'anonymat par peur de représailles.

«Nous demandons la démission du président», a-t-il clamé, visage dissimulé par un masque chirurgical.

«Il est au pouvoir depuis 16 ans, mais rien n'a changé, les conditions de vie des Malgaches se dégradent et empirent de jour en jour. Notre avenir s'assombrit», critiquait mardi un autre manifestant, coupe de cheveux et chemise soignées mais lui aussi masqué.

Les revendications se sont encore étendues: la Gen Z demande dans un message sur les réseaux sociaux la dissolution du Sénat, de la Haute cour constitutionnelle et de la commission électorale ainsi qu'un procès contre l'homme d'affaires Mamy Ravatomanga, principal soutien financier d'Andry Rajoelina.

Reprenant le drapeau pirate tiré du manga «One Piece» vu lors des contestations en Indonésie ou au Népal et baptisé en référence à la génération née avec l'an 2000, le mouvement Gen Z est très organisé sur les réseaux sociaux et a embrasé le pays au-delà de la capitale.

Le mouvement appelle la fonction publique à «se joindre à la grève générale». Le principal syndicat des inspecteurs du travail ainsi que de la société nationale de distribution d'eau et d'électricité (Jirama) ont annoncé se mettre en grève.

Les coupures incessantes d'eau et d'électricité, causées selon les manifestants par une mauvaise gestion du pouvoir, sont à l'origine du ras-le-bol et de la première manifestation le jeudi 25 septembre, quand des pillages généralisés ont été menés ensuite par «des gangs sans lien avec les manifestants», selon l'ONU.

Malgré ses immenses ressources naturelles, cette ancienne colonie française devenue indépendante en 1960 figure encore parmi les pays les plus démunis au monde. En 2022, près de 75% de sa population vivait sous le seuil de pauvreté selon la Banque mondiale. Par ailleurs, l'organisation Transparency International le place au 140e rang sur 180 dans son indice de perception de la corruption.

