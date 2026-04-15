  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Ski alpin
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Autres
  9. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Un événement «En danger critique de disparition», un bébé orang-outan naît à Madrid

ATS

15.4.2026 - 16:43

Un orang-outan de Bornéo, une espèce menacée d'extinction et même classée «en danger critique de disparition», est né au zoo de Madrid. Les soigneurs le décrivent comme robuste et se développant normalement.

Les orangs-outans de Bornéo sont menacés par la destruction rapide de leur habitat et le commerce illégal d'animaux sauvages (archives).
Les orangs-outans de Bornéo sont menacés par la destruction rapide de leur habitat et le commerce illégal d'animaux sauvages (archives).
ATS

Keystone-SDA

15.04.2026, 16:43

15.04.2026, 16:47

Après une gestation de huit mois et demi, la mère, Surya, a mis au monde le 2 avril un orang-outan mâle d'environ 1,5 kilo, a indiqué le Zoo Aquarium de Madrid dans un communiqué.

Le zoo a diffusé une vidéo montrant Surya serrant le nouveau-né dans ses bras. Celui-ci sera nommé par un vote du public à partir d'une liste d'options proposée par les soigneurs.

C'est le quatrième petit de Surya et la maman orang-outan semble s'occuper à merveille de son petit dernier: le bébé tête régulièrement, signe d'un développement sain.

«Quand le bébé tète, tout semble s'arrêter autour d'elle. Elle reste complètement immobile jusqu'à ce qu'il ait fini, et alors seulement elle se remet à manger ou à faire autre chose. C'est une vraie super-maman», a déclaré Maica Espinosa, soigneuse des primates au zoo.

Les orangs-outans mettent généralement au monde un seul petit, ou parfois des jumeaux. Elles n'ont au maximum qu'une naissance tous les six ans, et l'intervalle entre deux petits peut atteindre 10 ans.

«Danger critique d'extinction»

L'Union internationale pour la conservation de la nature classe les orangs-outans de Bornéo – connus pour leur fourrure rousse et leur tempérament doux – comme «en danger critique d'extinction», avec pour menaces principales la destruction rapide de leur habitat et le commerce illégal d'animaux sauvages.

L'espèce ne vit à l'état sauvage que sur l'île indonésienne de Sumatra et sur l'île de Bornéo, partagée entre l'Indonésie, la Malaisie et Brunei.

Les plus lus

«J'ai cru que je ne sortirais pas vivante des toilettes»
Muriel Robin annonce une très grande nouvelle !
Chez Migros, une matinée d’entretiens… et 25 licenciements à la clé
Moyen-Orient: le FMI appelle «à se préparer à des temps difficiles»
Invasion de tiques: «Toute la Suisse est désormais une zone à risques»
Crans-Montana: le président de l'Office du tourisme présente ses excuses au couple Moretti