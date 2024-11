Le groupe éditorial Madrigall a abusé de son pouvoir de marché relatif en refusant de fournir à Payot ses livres aux conditions habituelles en France. La Commission de la concurrence lui impose de permettre un approvisionnement direct aux conditions françaises à Payot.

Payot dénonçait une surmajoration des prix des livres de la part de Madrigall (image d'illustration). ATS

ATS

Le groupe suisse est dépendant de Madrigall, souligne jeudi la Comco dans un communiqué. Il ne dispose pas de sources d’approvisionnement alternatives «suffisantes et raisonnables». Renoncer à la vente de livres Madrigall ne constitue pas non plus une option réaliste.

Dans ce contexte, la Comco juge les prix d’achats proposées par Madrigall à Payot comme «abusifs». Payot avait déposé plainte en automne 2022 contre le groupe français, dénonçant une surmajoration du prix des livres et une distorsion de la concurrence.

Cette décision peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral.

ro, ats