L'actrice britannique Maggie Smith, légende du théâtre et du cinéma, est décédée à l'âge de 89 ans, ont annoncé vendredi ses deux fils. Elle avait gagné l'affection du public international avec son rôle de l'impitoyable mais si attachante comtesse douairière, Lady Violet, dans la série télévisée (puis les deux films) Downton Abbey.

L’actrice britannique Maggie Smith, légende du théâtre et du cinéma, est décédée à l’âge de 89 ans.

AFP Marc Schaller

«Elle s'est éteinte paisiblement à l'hôpital tôt ce matin», ont précisé ses fils Chris Larkin et Toby Stephens. «C'était une personne très réservée, mais elle était avec ses amis et sa famille à la fin de sa vie. Elle laisse deux fils et cinq petits-enfants aimants qui sont dévastés par la perte de leur extraordinaire mère et grand-mère», ont-ils ajouté.

Sa carrière a été marquée par l’éclectisme des rôles et des genres: de la mère supérieure aux côtés de Whoopi Goldberg dans «Sister Act» (1992) à la professeure de «métamorphose» dans les films de la saga Harry Potter, en passant par le chaperon névrosée dans «Chambre avec vue» (1986) ou vieille dame SDF dans «The Lady in the Van» (2015).

Puis Downton Abbey qui avait changé sa vie, faisant d'elle une célébrité internationale.

Deux Oscar, six Bafta et quatre Emmy Awards

Au cours de sa longue carrière, elle a remporté deux Oscar, six Bafta (dont un d'honneur), quatre Emmy Awards, pour un total de 108 nominations tous prix confondus.

Née le 28 décembre 1934 à Ilford (sud-est de l'Angleterre), Margaret Smith a débuté sur les planches de l'Oxford Playhouse au début des années 1950. Elle a rejoint ensuite la troupe du théâtre londonien de l'Old Vic puis celle du Royal National Theatre où elle a enchaîné les succès, aux côtés de son mari, l'acteur Robert Stephens.

Sa carrière au cinéma a décollé dans les années 1960.

Artiste britannique parmi les plus connues et les plus célébrées, Maggie Smith a été faite Dame commandeur de l'ordre de l'Empire britannique en 1990 et Compagnon d'honneur en 2014, récompensée pour services rendus au pays dans le domaine des arts.

Elle avait été mariée deux fois, et avait eu ses deux fils, également acteurs, avec le comédien Robert Stephens.