Main dans la main avec Brigitte Macron: Trump crée déjà le buzz au G7

Une poignée de main avec Emmanuel Macron, puis toute son attention pour Brigitte Macron. À peine arrivé au G7 d'Évian, Donald Trump a signé une entrée remarquée en entraînant la Première dame française à ses côtés sous l'œil amusé du président français. Des images devenues virales en quelques minutes.

La séquence qui fait parler À peine arrivé au G7 d'Évian, Donald Trump a signé une entrée remarquée en entraînant la Première dame française à ses côtés sous l'œil amusé du président français. 16.06.2026

Le sommet du G7 n'avait pas encore réellement commencé que Donald Trump avait déjà trouvé le moyen d'attirer tous les regards.

French President Emmanuel Macron and Mrs. Brigitte Macron welcome President Trump at the G7 Summit. pic.twitter.com/LoW23kUsyh — CSPAN (@cspan) June 15, 2026

À son arrivée à Évian lundi, le président américain a offert une séquence aussi inattendue que commentée aux côtés du couple Macron. Alors qu'Emmanuel Macron l'accueille sur le tapis rouge, le chef de l'État français semble l'inviter à avancer. Mais Donald Trump en décide autrement.

Après une poignée de main rapide avec Emmanuel Macron, il se tourne vers Brigitte Macron. Il l'embrasse chaleureusement, échange quelques mots puis lui prend longuement la main. Le président américain commence même à s'éloigner à ses côtés, sous les yeux d'un Emmanuel Macron visiblement amusé par la scène.

À peine arrivé au G7, Donald Trump entraîne Brigitte Macron à ses côtés, sous le regard amusé du président français. IMAGO/Bestimage

La séquence, diffusée en direct, a immédiatement enflammé les réseaux sociaux. En quelques minutes, les images étaient relayées dans le monde entier et commentées par des milliers d'internautes, certains y voyant une simple marque d'affection, d'autres un nouveau chapitre dans la relation particulière qui lie Donald Trump au couple présidentiel français.

Des détails scrutés à la loupe

Pourtant, les enjeux du G7 sont considérables. Guerre en Ukraine, tensions commerciales, intelligence artificielle ou encore sécurité internationale figurent au programme des discussions entre les dirigeants des grandes puissances.

Mais comme souvent lors de ce type de rendez-vous, les gestes et les symboles attirent autant l'attention que les déclarations officielles. Chaque poignée de main, chaque sourire et chaque échange sont scrutés à la loupe.

Aux côtés de Giorgia Meloni, Friedrich Merz ou Keir Starmer, Donald Trump a une nouvelle fois démontré sa capacité à monopoliser l'attention avec une simple séquence de quelques secondes.

Macron: «Si j'étais rancunier, ça me poserait des problèmes»

Quelques heures avant l'ouverture officielle du sommet, Emmanuel Macron avait d'ailleurs évoqué sa relation parfois mouvementée avec son homologue américain lors d'une interview sur TF1.

Interrogé sur les critiques que Donald Trump lui avait adressées par le passé, le président français a répondu avec pragmatisme. « Après tant d'années, si j'étais rancunier, ça me poserait des problèmes », a-t-il lancé.

🔴 Relations avec Donald Trump : "Si j'étais rancunier, ça me poserait des problèmes. Moi je suis pragmatique", @EmmanuelMacron



📺 Emmanuel Macron répond à @mslacarrau pour #LE13H de @TF1 pic.twitter.com/d01fb7Pki0 — TF1Info (@TF1Info) June 15, 2026

Macron veut garder Trump jusqu'au bout

Emmanuel Macron a également expliqué que le dîner prévu mercredi au château de Versailles n'avait rien d'un événement de prestige destiné à flatter son invité. Selon lui, il s'agit avant tout de célébrer les 250 ans de l'indépendance américaine et l'amitié historique entre la France et les États-Unis.

Le président français a surtout glissé un message à son homologue américain. L'an dernier, lors du G7 au Canada, Donald Trump avait quitté le sommet avant sa conclusion. Cette fois, Emmanuel Macron espère le voir rester jusqu'au bout afin de parvenir à des accords, notamment sur les questions liées au numérique et à l'intelligence artificielle.

Reste à savoir si le président américain suivra cette invitation avec autant d'enthousiasme qu'il a suivi... Brigitte Macron sur le tapis rouge d'Évian.