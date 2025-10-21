La Maison Blanche en partie démolie pour édifier... une salle de bal!

  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Travaux à 250 millions La Maison Blanche en partie démolie pour édifier... une salle de bal!

ATS

21.10.2025 - 02:44

Une partie de la Maison Blanche a été démolie lundi pour construire la future salle de bal de Donald Trump. Cette étape marque le début de l'un des plus gros chantiers du célèbre édifice depuis plus d'un siècle, ont constaté des journalistes de l'AFP.

Une partie de la Maison blanche a été démolie pour permettre l'édification de la nouvelle salle de bal de Donald Trump.
Une partie de la Maison blanche a été démolie pour permettre l'édification de la nouvelle salle de bal de Donald Trump.
ATS

Keystone-SDA

21.10.2025, 02:44

21.10.2025, 06:23

«Je suis heureux d'annoncer que les travaux ont commencé à la Maison Blanche pour construire la nouvelle, grande et magnifique salle de bal», a déclaré le président américain sur sa plateforme Truth Social.

La salle de bal, dont les coûts de construction sont évalués à 250 millions de dollars, doit avoir une surface de plus de 8000 mètres carrés et accueillir jusqu'à 1000 personnes. Elle sera utilisée pour de grands dîners donnés en l'honneur de chefs d'Etat étrangers et autres événements d'ampleur, a précisé le président.

L'imposant édifice blanc aux très hautes fenêtres, selon les maquettes, sera construit à l'emplacement de l'actuelle aile orientale, ou «East Wing», où se trouvent traditionnellement les bureaux de la Première dame.

L'aile de la Maison Blanche est en train «d'être complètement modernisée» et «sera plus belle que jamais une fois les travaux terminés», s'est réjoui Donald Trump lundi.

Selon lui, cette nouvelle salle de bal sera entièrement financée de fonds privés venant notamment de «généreux patriotes et de superbes entreprises».

Le républicain a organisé la semaine dernière un grand dîner pour remercier des milliardaires et grandes entreprises d'avoir fait des dons. Parmi les invités figuraient des représentants d'entreprises de la «tech» comme Amazon, Apple, Meta, Google, Microsoft et Palantir, ou encore le géant de la défense Lockheed Martin.

Depuis son retour au pouvoir, sa fastueuse résidence Mar-a-Lago en Floride lui sert de modèle pour façonner la Maison Blanche à son image.

Le Bureau ovale, par exemple, a été chargé d'ornements dorés et deux immenses drapeaux américains ont été plantés sur les pelouses.

La Maison Blanche est la résidence ainsi que le lieu de travail des présidents américains depuis 1800. Le premier à y vivre a été John Adams, le deuxième président des Etats-Unis.

Les plus lus

Genève: polémique autour d'une intervention de police musclée
«C’était brutal» - La propriétaire d’une célèbre cabane de montagne jette l’éponge
On connaît la cause de la panne majeure du cloud d'Amazon
«Ils seront éradiqués et ils le savent»: Trump met en garde le Hamas
La Maison Blanche en partie démolie pour édifier... une salle de bal!
Un des coronavirus les plus meurtriers stocké désormais à Spiez