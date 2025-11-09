Le naufrage d'un bateau transportant 90 migrants près de la frontière Malaisie-Thaïlande a fait au moins un mort, selon la police malaisienne. Elle a précisé dimanche que deux autres embarcations similaires avaient disparu.

Des opérations de sauvetage sont en cours pour localiser des survivants (archives). sda

Le navire aurait «chaviré» il y a trois jours, a annoncé à la presse locale le chef de la police de l'Etat de Kedah (nord), Adzli Abu Shah, ajoutant que les deux autres bateaux transportaient sensiblement le même nombre de passagers.

