La compagnie aérienne Malaysia Airlines a cloué au sol son nouvel Airbus A330neo quelques jours seulement après son vol inaugural pour des raisons techniques, ont rapporté les médias malaisiens, un nouvel échec opérationnel pour la compagnie nationale.

«Le problème vient de l'usine et cela affecte la réputation et la marque de Malaysia Airlines», a indiqué dimanche le directeur général de l'entreprise Izham Ismail au journal malaisien le New Straits Times.

«La sécurité est essentielle. Je ne prendrai pas de risques sur la sécurité.» M. Ismail a indiqué que les défaillances techniques du nouvel avion n'étaient «pas acceptables».

Selon le quotidien, le vol inaugural de l'avion entre Kuala Lumpur et Melbourne, le 19 décembre, a été marqué par des problèmes techniques. L'AFP n'a pas pu obtenir de commentaire de la part de Malaysia Airlines.

Composant défectueux

La compagnie aérienne a subi plusieurs revers cette année, avec une réduction du nombre de lignes et des problèmes de main-d'oeuvre.

En 2022, l'entreprise a accepté d'acquérir 20 avions Airbus A330neo afin de moderniser sa flotte de gros porteurs.

L'A330neo, équipé de moteurs Rolls-Royce Trent 7000, est considéré comme plus économe en carburant.

«Nous voulons qu'Airbus et Rolls-Royce enquêtent sur la racine du problème», a déclaré Izham Ismail au New Straits Times.

Rolls-Royce a indiqué au journal avoir trouvé un composant défectueux, tandis qu'Airbus s'est dit prêt à aider Malaysia Airlines.