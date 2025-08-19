L'ancien Premier ministre civil du Mali, Choguel Kokalla Maïga, limogé en novembre par les militaires au pouvoir depuis 2020, a été inculpé mardi pour «atteinte aux biens publics» et placé sous mandat de dépôt, a indiqué une source judiciaire à l'AFP.

L'ancien Premier ministre Choguel Kokalla Maiga après avoir visité les expositions photographiques lors de l'inauguration de la 14e édition des Rencontres de Bamako, biennale africaine de la photographie, au Musée national du Mali, le 16 novembre 2024 (archives). IMAGO/Le Pictorium

Keystone-SDA ATS

M. Maïga avait été nommé Premier ministre en 2021 par la junte dirigée par le général Assimi Goïta, avant d'être limogé fin 2024 après avoir émis des critiques contre celle-ci. Il avait déploré notamment d'être tenu à l'écart des décisions sur le maintien aux commandes des généraux.

L'ancien Premier ministre, en garde à vue depuis une semaine, a été écroué au terme d'une audition devant la chambre d'instruction de la Cour suprême et devra répondre des accusations d'"atteinte aux biens publics, faux et usage de faux». Aucune date n'a été fixée pour son procès.

Huit de ses anciens collaborateurs avaient également été placés en garde à vue le 12 août dans la même affaire et sont en train d'être auditionnés par la chambre d'instruction.