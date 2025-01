«Les arbres de Noël ne sont pas destinés à entrer dans la chaîne alimentaire»: l'agence belge de sécurité alimentaire a recadré mardi la ville de Gand, qui suggérait des recettes de cuisine pour recycler son sapin.

Rien ne permet de garantir une consommation sûre des sapins de Noël tant par les humains que par les animaux, estime l'agence de sécurité alimentaire belge (archives). ATS

Keystone-SDA ATS

Place forte des écologistes en Flandre, la commune de Gand s'est fait remarquer il y a quelques jours sur son site en ligne en invitant ses habitants à «manger leurs sapins de Noël» afin d'éviter le gaspillage.

La ville du nord-ouest de la Belgique explique que les Scandinaves ont l'habitude de sécher les aiguilles de sapin pour préparer, par exemple, un beurre à tartiner. Interrogée sur la question, l'agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire (AFSCA) n'a guère apprécié l'initiative.

Pesticides et autres produits chimiques

«Rien ne permet de garantir une consommation sûre des sapins de Noël tant par les humains que par les animaux», souligne cette agence, en raison de la probable utilisation de pesticides pour cultiver ces arbres.

«De plus, il n'est pas non plus possible pour le consommateur de savoir si les arbres de Noël ont été traités avec des retardateurs de flamme et le fait de ne pas le savoir peut avoir des conséquences graves, voire fatales», insiste l'AFSCA. «En résumé, il existe de nombreuses raisons de ne pas promouvoir ni encourager la réutilisation des sapins de Noël dans la chaîne alimentaire».

A la suite de cet avertissement, Gand a partiellement modifié sa publication sur son site. La commune a remplacé son titre accrocheur «Mangez votre sapin de Noël» par «les Scandinaves mangent leurs sapins de Noël».