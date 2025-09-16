  1. Clients Privés
Pérou Des manifestants provoquent la suspension du train vers le Machu Picchu

ATS

16.9.2025 - 06:29

Le service ferroviaire vers la citadelle inca de Machu Picchu, principale attraction touristique du Pérou, a dû être suspendu lundi en raison d'une manifestation des habitants, a annoncé la compagnie exploitante.

«Face à cette situation, la suspension temporaire des opérations ferroviaires a été annoncée», a indiqué la compagnie PerúRail dans un communiqué. (archives)
KEYSTONE

Keystone-SDA

Les autorités n'ont pas communiqué le nombre de touristes bloqués ni de plan d'évacuation. Classé au patrimoine mondial de l'humanité depuis 1983, Machu Picchu accueille en moyenne 4.500 visiteurs par jour, dont un grand nombre d'étrangers, selon le ministère du Commerce extérieur et du Tourisme.

Les habitants réclament qu'une nouvelle entreprise se charge du transport en bus depuis la gare ferroviaire jusqu'au site archéologique, après la fin d'une concession de 30 ans.

«Face à cette situation, la suspension temporaire des opérations ferroviaires a été annoncée», a indiqué la compagnie PerúRail dans un communiqué.

Le principal accès à la citadelle de pierre se fait par train depuis Cusco, l'ancienne capitale de l'Empire inca, située à 110 km. Les habitants ont disposé des rochers et des troncs d'arbres sur plusieurs tronçons de la voie ferrée, selon une source policière citée par l'AFP.

La manifestation est organisée par le Front de défense des intérêts de Machu Picchu, qui a annoncé dimanche dans un communiqué une grève illimitée jusqu'à ce que la nouvelle société de transport terrestre commence à fonctionner.

«Les manifestations ont un impact considérable sur les touristes, elles nuisent à la réputation du pays et au nom du Pérou», a déclaré à l'AFP Carlos Milla, ancien président de la Chambre du tourisme de Cusco.

