Sion Manif pro-palestinienne: la police envoie une facture de 80’000.--

ATS

2.12.2025 - 16:39

L'organisateur de la manifestation pro-palestinienne non autorisée du 1er novembre dernier à Sion a reçu une facture concernant la sécurité de l'événement de la part de la police cantonale valaisanne. La note se monte à 80'000 francs.

La manifestation pro-palestinienne du 1er novembre à Sion avait réuni près de 300 personnes.
La manifestation pro-palestinienne du 1er novembre à Sion avait réuni près de 300 personnes.
ATS

Keystone-SDA

02.12.2025, 16:39

02.12.2025, 17:44

Cette manifestation avait attiré près de 300 personnes dans le chef-lieu cantonal. Quelques jours après avoir reçu son amende, l'organisateur de la manifestation a, d'ores et déjà annoncé son souhait de faire recours, indique-t-il au micro de la RTS.

Le 1er novembre dernier, 80 policiers avaient été mobilisés durant quatre heures. Leur présence a été facturée à 250 francs de l'heure, pour un montant total «de 80'000 francs», comme a confirmé la police cantonale valaisanne, mardi, à Keystone-ATS.

«Abusive et dissuasive»

«Cette facture est clairement abusive et elle a un effet dissuasif», a expliqué Gaël Ribordy, membre du collectif organisateur de la manifestation, lors du 19h30 de la RTS, lundi soir. Selon lui, elle pourrait nuire à l'organisation d'autres manifestations dans le futur.

La manifestation du 1er novembre avait quelque peu dégénéré, sans faire de dégâts, ni de blessés. Vers 16h45, une centaine de manifestants avaient forcé un premier barrage, dans le quartier de la gare, avant d'être arrêté 50 mètres plus tard par la Police cantonale.

«Parmi ceux-ci, 34 ont été contrôlés et plusieurs objets dangereux ont été saisis», avait indiqué devant le Grand Conseil, le 14 novembre dernier, le chef du département de la sécurité, des institutions et du sport, Stéphane Ganzer. «Huit interdictions de périmètre et renvoi ont été prononcées par la Police cantonale et quatre personnes ont été dénoncées pénalement».

Devant le Parlement, le conseiller d'Etat PLR avait rappelé que «la manifestation avait été interdite deux fois» D'abord par la Ville de Sion, puis par le Canton.

