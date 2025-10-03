La Municipalité de Lausanne veut «ouvrir le dialogue» à la suite des échauffourées qui ont émaillé la manifestation pro-palestinienne du 18 septembre dernier. Ce soir-là, alors qu'une autre manifestation pro-israélienne se déroulait à Ouchy, des militants pro-palestiniens et la police s'étaient affrontés au centre-ville.

La manifestation pro-palestinienne du 18 septembre avait été le théâtre d'affrontements avec la police à Lausanne (archives). ATS

Keystone-SDA ATS

Dans un communiqué diffusé vendredi, la Municipalité lausannoise dit avoir entendu «des récits manifestement très différents», notamment sur les violences engendrées par cette manifestation. Dans «une volonté d'apaisement», elle dit vouloir organiser une rencontre entre des représentants des manifestants, de la police et d'Amnesty International.

Des élus des différents groupes politiques pourraient aussi être associés à cette réunion. Celle-ci sera organisée «sitôt les contacts pris», relèvent les autorités lausannoises.

Depuis les attaques du Hamas du 7 octobre 2023, «presque toutes les autorisations de manifester à Lausanne ont fait l'objet de critiques d'un côté ou de l'autre», poursuit le communiqué. Et la Municipalité de souligner qu'elle n'autorise pas une manifestation «en fonction de ses positions ou de ses affinités.»

Elle rappelle encore que le droit de manifester repose sur le principe de la liberté d'expression «avec pour seule limite le respect du droit suisse, et en particulier de la norme pénale antiraciste, et des risques de troubles à l'ordre public.»