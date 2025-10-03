  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Droit de manifester Manifestations à Lausanne: la Municipalité veut ouvrir le dialogue

ATS

3.10.2025 - 09:56

La Municipalité de Lausanne veut «ouvrir le dialogue» à la suite des échauffourées qui ont émaillé la manifestation pro-palestinienne du 18 septembre dernier. Ce soir-là, alors qu'une autre manifestation pro-israélienne se déroulait à Ouchy, des militants pro-palestiniens et la police s'étaient affrontés au centre-ville.

La manifestation pro-palestinienne du 18 septembre avait été le théâtre d'affrontements avec la police à Lausanne (archives).
La manifestation pro-palestinienne du 18 septembre avait été le théâtre d'affrontements avec la police à Lausanne (archives).
ATS

Keystone-SDA

03.10.2025, 09:56

Dans un communiqué diffusé vendredi, la Municipalité lausannoise dit avoir entendu «des récits manifestement très différents», notamment sur les violences engendrées par cette manifestation. Dans «une volonté d'apaisement», elle dit vouloir organiser une rencontre entre des représentants des manifestants, de la police et d'Amnesty International.

Des élus des différents groupes politiques pourraient aussi être associés à cette réunion. Celle-ci sera organisée «sitôt les contacts pris», relèvent les autorités lausannoises.

Depuis les attaques du Hamas du 7 octobre 2023, «presque toutes les autorisations de manifester à Lausanne ont fait l'objet de critiques d'un côté ou de l'autre», poursuit le communiqué. Et la Municipalité de souligner qu'elle n'autorise pas une manifestation «en fonction de ses positions ou de ses affinités.»

Elle rappelle encore que le droit de manifester repose sur le principe de la liberté d'expression «avec pour seule limite le respect du droit suisse, et en particulier de la norme pénale antiraciste, et des risques de troubles à l'ordre public.»

Les plus lus

Nouveau variant «Frankenstein» du Covid: ce qu'il faut savoir
«Je l’avais promis à ma fiancée» - L’exploit fou du gardien de Lille
Tourisme de masse : cette ville espagnole ne fait pas dans la dentelle !
«Le tapis peut être retiré de sous vos pieds à n'importe quel moment»
Pas d'épée pour Charles III: un directeur de musée doit s'en aller
Le grand-Duc Henri 1er De Luxembourg a abdiqué!