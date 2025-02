Plusieurs plages atlantiques de l'Argentine ont été envahies vendredi, en pleine saison estivale, par une spectaculaire «marée rouge». Ce phénomène naturel est dû à des macroalgues, dont la prolifération n'est pas nécessairement liée au changement climatique, selon un spécialiste.

Marée rouge Vue aérienne de la mer montrant une couleur rougeâtre inhabituelle sur la plage de Mar del Plata, dans la province de Buenos Aires, le 21 février 2025, en raison de l'arrivée d'une grande quantité d'algues rouges. Plusieurs plages touristiques de la côte atlantique de la province argentine de Buenos Aires ont été baignées vendredi par une forte marée rouge due à l'accumulation d'algues, a rapporté l'AFP. (Photo de DIEGO IZQUIERDO / AFP) Photo: AFP Un garçon tient des algues rouges sur la plage de Mar del Plata, dans la province de Buenos Aires, le 21 février 2025. Plusieurs plages touristiques de la côte atlantique de la province argentine de Buenos Aires ont été baignées vendredi par une forte marée rouge due à l'accumulation d'algues, a rapporté l'AFP. (Photo de DIEGO IZQUIERDO / AFP) Photo: AFP

Keystone-SDA ATS

Dans plusieurs stations balnéaires, comme l'ultra-populaire Mar del Plata, les algues dégageaient, après plusieurs heures au soleil sur le sable, une forte odeur incommodant nombre de baigneurs, a constaté l'AFP.

«C'est un phénomène naturel appelé 'arribazones' de macroalgues», a expliqué Ricardo Silva, biologiste marin à l'institut national de recherche et de développement de la pêche (INIDEP).

Ces algues «vivent accrochées à des matières rocheuses» sous l'eau, mais peuvent se détacher sous l'effet d'une forte houle et les courants «les font dériver jusqu'à la côte». Ce n'est pas un phénomène inhabituel les mois d'été, «mais cet été il y en a eu davantage», observe-t-il.

Rouge, vert, rouge

On ne peut affirmer avec certitude que cette prolifération est liée au changement climatique, a déclaré M. Silva, citant notamment l'augmentation de «vents atypiques» de nord-est. Mais «si on l'étudiait davantage sur la durée, au long des années, on trouverait sûrement une relation».

Il y a huit jours, c'est au vert qu'avait viré un lac du nord-est argentin en raison de cyanobactéries, phénomène naturel de microalgues, mais dont l'accroissement est en partie liée au réchauffement climatique.

Mais vendredi, les images de vagues atlantiques rouge sang dans les médias ont surtout rappelé l'impressionnante pollution, humaine, celle-là, d'un cours d'eau dans la banlieue de Buenos Aires, il y a dix jours.

Pendant quelques heures, le «Sarandi», cours d'eau partiellement canalisé, avait viré au rouge carmin, suscitant l'inquiétude des riverains devant ce ruisseau qu'ils savent régulièrement pollué, mais cette fois «de sang».

Des résultats préliminaires d'analyses menées par le ministère de l'environnement de la province de Buenos Aires ont relevé plusieurs «nuances de pigment organique rouge (Acid Red), permettant de circonscrire (l'origine) à des secteurs industriels qui utilisent le pigment dans leurs processus de production: tanneries, agroalimentaire, textile, pharmaceutique».